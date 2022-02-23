Ухвалили закон, який дозволяє уряду перерозподіляти кошти держбюджету на потреби ЗСУ

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Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабміну перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з нею.

Законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України у зв’язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України, визнанням так званих «ДНР» та «ЛНР». За законопроєкт №7100 проголосували 347 народних депутатів.

Законом надано право Кабінету Міністрів приймати рішення:

за погодженням з Верховним Головнокомандувачем ЗСУ щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду держбюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;

щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом трьох місяців.