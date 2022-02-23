Померла заступниця директора Кременчуцької гімназії №9 Ольга Біленко

Вчора, 22 лютого, раптово, на 59 році, пішла з життя Ольга Іванівна Біленко – заступниця директора з навчально-виховної роботи Кременчуцької гімназії №9, вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці медзакладу.

Людина, Педагог з великої букви, який присвятив 40 років свого життя любові до дітей та педагогічній діяльності. Безапеляційна повага від батьків, блиск в очах від учнів завжди супроводжували талановиту освітянку.

По-сімейному сувора і справедлива колега, мати чудової доньки та мужнього сина, кохана дружина, незрівнянна бабуся. Світ сьогодні зупинився від скорботи та горя втрати...

Колектив Кременчуцької гімназії №9 глибоко сумує з приводу передчасної смерті Ольги Іванівни Біленко, - йдеться у некролозі.