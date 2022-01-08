Наче дозволили, а наче і ні: у центрі вакцинації бустер можуть отримати не всі кременчужани

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 338

6 січня Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих українців, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Принаймні про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

7 січня центри вакцинації у Кременчуці були вихідні, тож сьогодні, 8 січня, пообіді, я разом з чоловіком пішла у Центр вакцинації в МПК, щоб щепитися втретє. Від другого мого щеплення AstraZeneca якраз у грудні минуло півроку. Коронавірусом я не хворіла, і не хотіла б. А, щоб вберегтися від «Омікрону» якраз радять зробити бустерне щеплення м-РНК-вакцинами.

У Центрі вакцинації була невелика черга з 3-4 людей. Більшість з них, судячи з розмов, прийшла щепитися вперше. Один чоловік хотів отримати другу дозу. За третьою в черзі не стояв ніхто.

Коли я підійшла до столу, за яким заповнюють згоду на вакцинацію, і сказала, що хочу отримати третє щеплення, на мене поглянули зі здивуванням. Сказали, що зараз третьою дозою щеплять лише людей, старших 60 років. А я маю проконсультуватися з сімейним лікарем.

Мене направили до іншого столу, де порадили поговорити з лікарем. Коли ж я запитала у нього, що мені робити, якщо я хочу отримати бустер, він повторив мені те саме - зараз третьою дозою щеплять лише літніх кременчужан. На моє зауваження, що з четверга мають щепити всіх охочих, мене здивовано запитали хто це сказав.

Після з'ясування, що це заявив Міністр охорони здоров'я Ляшко, мене попросили зачекати. Близько 5 хвилин працівник центру напружено шукав щось у телефоні. Після цього він пояснив мені, що останній опублікований наказ МОЗ про те, що дозволили щепити людей, старших 60 років, а те, що Ляшко написав у своєму фейсбуку поки нічого не значить. Доки не буде наказу - щепити мене вони не можуть. Тож порадили почекати.

Слід зазначити, що моя колега сьогодні, 8 січня, звернулась до свого сімейного лікаря і там проблем не виникло - її запросили щепитися третьою дозою у понеділок, 10 січня.