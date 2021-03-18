Кременчук, Здоров'я, ТЪ у темі, Блоги, Коронавірус / Карантин

Редакторку сайту «ТелеграфЪ» щепили: чекаємо, коли вона перейде під контроль Білла Гейтса

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 941 Коментарів: 12

 

Поки ніяких ознак зовнішнього впливу не спостерігається
Фото: Юлія Волинська

У вівторок, 16 березня, з'явилась інформація про те, що кременчужани, охочі вакцинуватися від COVID-19, можуть стати у чергу, заповнивши форму департаменту охорони здоров'я Кременчука. Щоб перевірити, як це працює, я одразу ж перейшла за посиланням і заповнила форму. Того ж дня мені зателефонували з ЦПМСД №1 і підтвердили, що отримали мою заявку і зв'яжуться зі мною у випадку, коли черга дійде до тієї хвилі вакцинації, до якої я належу, або якщо хтось не зможе вакцинуватися з будь-яких причин і залишиться вільна доза. 


У Кременчуці можна записатися на вакцинацію від COVID-19 через департамент охорони здоров'я або сімейного лікаря

 


Як я дійшла до такого


Почнемо з того, що я не хворіла на COVID-19. Якщо що, це не був лише експеримент, і я справді хотіла вакцинуватися, тож ніхто мене до цього не примушував. Якщо тільки відкинути вплив веж 5Gscream


Чем нас вакцинируют: что известно о CoviShield

 

Так, я теж погоджуюсь, що якби був вибір, то краще вакцинуватися Pfizer. Але пройде не один місяць, доки така можливість з'явиться. Так, я знаю, що Covishield - це індійський дженерик з меншою ефективністю. Так, я теж читала, що ряд країн призупинив вакцинацію AstraZeneca. І так, я знаю, що Ляшко вакцинувався і захворів. І все одно я переконана, що сукупність можливих побочок від вакцини менш небезпечна, ніж COVID.


Я вважаю, що навіть 70% захисту кращі, ніж його відсутність. Мені 27 і я не входжу у жодну з груп ризику і, скоріше за все, навіть якщо схопила б коронавірус, перенесла б його у легкій формі або навіть безсимптомно. Навіщо ж тоді вакцинуватися? Тому що саме люди, які не знають про свою хворобу, здатні заразити найбільшу кількість людей. Чим більше таких людей, тим довше доведеться терпіти карантинні обмеження.


Паніку з приводу тромбозу я вважаю зайвою. Статистично кількість людей, які після вакцинації мали проблеми з тромбами, не перевищує звичайної статистики по тромбозу. Тобто їх це спіткало б і без вакцинації. Жодних фактів, які б пов'язували смерті від тромбів з дією вакцини, поки немає. Навіть якщо вони з'являться, то я, знову ж, не входжу до групи ризику по медичних показниках.



Як це було


Коротше, минула ще доба і сьогодні, 18 березня, мені знову зателефонували з пункту вакцинації і запитали, як я себе почуваю та чи можу я прийти протягом 30 хвилин та отримати вакцину. Я не чекала такої швидкої реакції і думала, що у черзі доведеться стояти кілька місяців, але мені пощастило. Двоє наших співробітників, які набагато раніше стали у загальноукраїнську чергу через «Дію», можуть поки мені лише заздрити. З собою просили мати паспорт.


Нагадаємо, Мінздоров'я з метою популяризації вакцини дозволило щепитися невикористаними дозами препарату громадським діячам – депутатам, керівникам підприємств, представникам органів влади, активістам, журналістам тощо. Певно, я зійшла за громадську діячкуsmirk


На щеплення люди заходять з окремого входу, не перетинаючись з іншими відвідувачами ЦПМСД. У кабінеті мене зустріли привітні дівчатка, які перевірили тиск і температуру, запитали про самопочуття, опитали з приводу анамнезу і можливих ризиків, записали мої дані та дали заповнити форму згоди. 


Після цього прямо на місці я уклала декларацію з сімейним лікарем, бо у мене її не було, а для щеплення вона потрібна. Тож якщо ви переймаєтесь, що без декларації вас не вакцинують, - дарма. На додачу до вакцини отримаєте ще й декларацію - одні плюси.


Після цього мене завели до окремої кімнати, де ще раз запитали про самопочуття і поставили щеплення. Дуже швидко і зовсім не боляче.


Вся процедура, разом із укладанням декларації, тривала не більше 15 хвилин. Черги не було, але і до мене, і після люди отримували щеплення.


Ніяких, навіть легких побочок, типу запаморочення, головного болю чи нудоти у мене не було. Не було навіть болю у місці уколу. Якщо дуже прислухатись до відчуттів, то в місці щеплення трохи пекло хвилин 10.




Звідки вакцина та що по другій дозі


У медпрацівників я поцікавилася, звідки з'явилась вільна вакцина. Дівчата пояснили, що хтось із тих, кого мали вакцинувати за планом, не зміг прийти на назначений час. Відмов як таких від вакцини немає, адже щеплення і серед медпрацівників добровільне. Якщо не хочеш щепитися - тебе просто не поставлять у чергу. Не буває такого, що когось змушують щепитися і він уже в кабінеті відмовляється.


Також мене запевнили, що другу дозу вакцини я гарантовано отримаю через три місяці, згідно з планом, і мені попередньо зателефонують. Що ж, чекаємо.


Заодно почекаю, доки обіцяний у соцмережах чіп законектиться із Біллом Гейтсом і я нарешті зможу перекласти відповідальність за своє життя та вчинки на плечі іншої, розумної та успішної людини. Кажуть, що першою ознакою має стати непереборне бажання завести телефон на Microsoftsunglasses


6
Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: блоги вакцинация вакцина коронавірус щепленння
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Коментарі: 12

2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:44

навіть 70% захисту кращі,

--откуда такие данные?
 



ВОЗ например говорит 63,09%.Плюс оф источник производителя сообщает о таких побочных реакциях.

Наиболее частыми побочными реакциями были болезненность в месте инъекции (63,7%), боль в месте инъекции.
(54,2%), головная боль (52,6%), утомляемость (53,1%), мышечные боли (44,0%), недомогание (44,2%), гипертермия
(включая лихорадку (33,6%) и лихорадку> 38 ° C (7,9%)), озноб (31,9%), боли в суставах (26,4%) и
тошнота (21,9%).

 могу дать ссылки на источники.


8 6
908
почемучка:
Сьогодні, 19:01

Цитата: zzzzzz
ВОЗ например говорит 63,09%.П
І шо???

 В іншій темі писав, сюди продублюю

Питання ефективності роздута в ЗМІ. Для прикладу - в дану секунду вви не знаєте яке було КПД вакцини що вам кололи від ККП, чи правцю, чи поліомеліту. Вам їх кололи бо вони мали відповідні сертифікати. А зараз ви всі розумні, справжні диванні експерти


Редакторку сайту «ТелеграфЪ» щепили

Тепер з того місця черешня виросте, чи персик??)))

Невдале слово, "вакцинували" краще


4 1
13
Руслана Горгола:
Сьогодні, 19:02

Цитата: zzzzzz
навіть 70% захисту кращі,

--откуда такие данные?
 



ВОЗ например говорит 63,09%.Плюс оф источник производителя сообщает о таких побочных реакциях.

Наиболее частыми побочными реакциями были болезненность в месте инъекции (63,7%), боль в месте инъекции.
(54,2%), головная боль (52,6%), утомляемость (53,1%), мышечные боли (44,0%), недомогание (44,2%), гипертермия
(включая лихорадку (33,6%) и лихорадку> 38 ° C (7,9%)), озноб (31,9%), боли в суставах (26,4%) и
тошнота (21,9%).

 могу дать ссылки на источники.

Общая эффективность вакцины в обеих группах составила 70,4%. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

Я не отрицаю, что возможны побочки, но пока они меня не настигли. Если появятся - обязательно расскажу об этом.


3 0
2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:20

Цитата: Руслана Горгола
Исследование опубликовано в журнале Lancet.
   кто их опубликовал? я вам даю ссылку на ВОЗ и на документ производителя могу дать? эти данные совпадают , при чем тут журнал? ВОЗ--- who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vac
cine-what-you-need-to-know  Вот документ --  

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4 2
68
mullet:
Сьогодні, 19:26

Если на то пошло, у Пфайзера и Модерны заявленные 94% окажутся на деле теми же 60-70% Оксфорда. Все эти вакцины нацелены на одну и ту же часть вируса и срабатывают на нем одинаково эффективно. Но испытания первых двух проходили в Америке, до широкого распространения вариантов. А испытания Оксфорда проводились чуть позже в Британии, Бразилии и Южной Африке, где уже началось доминирование разных мутировавших версий вируса, существенно отличающихся от Уханьской. Против мутантов все эти вакцины слабее, поэтому Модерна уже готовит новые "бустеры", заточенные под отдельные варианты.

Так что торговаться не вижу смысла, надо брать что есть пока оно есть, защита от тяжелой болезни и смерти лучше чем ее отсутствие.


1 3
2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:46

Цитата: mullet
Если на то пошло, у Пфайзера и Модерны заявленные 94% окажутся на деле теми же 60-70% Оксфорда.
заявленные 94%, и заявленные 64%( в какую цифру они превратятся по вашему?) есть разница?
Цитата: mullet
защита от тяжелой болезни и смерти лучше чем ее отсутствие.
ну это не защита а 50х50 в данном случае. Но я же не против, каждый выбирает сам, дело то житейское. Просто нехорошо устраивать показательную рекламу, как это делается по всей стране. И если у нас журналисты не владеют информацией, (либо не хотят заведомо ее публиковать), то это не хорошо.Что трудно было оф страницу ВОЗ перепечатать по этой вакцине, что бы народ хоть почитал чем колят? А то пошла мода - зе, потом пошло, главы ОДА и т.д и тп . Цирк устроили. 


2 2
68
mullet:
Сьогодні, 20:02

Цитата: zzzzzz
заявленные 94%, и заявленные 64%( в какую цифру они превратятся по вашему?) есть разница?

Почитайте, как приходят к этой цифре. Двум группам людей вводят вакцину или плацебо, отпускают гулять. Через время сравнивают, сколько заболело ковидом в каждой из групп, если в вакцинированной заболело 5, а в контрольной 100 - значит, эффективность 95%. А теперь представьте, что в группах Пфайзера гуляет лишь один вирус, а в группах Оксфорда - четыре, два из которых имеют видоизмененный шип, под который ни Пфайзер ни Оксфорд недостаточно заточены. Понятно что во втором случае эффективность будет ниже. (Гугл: pfizer south african variant)


0 2
2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:09

Цитата: mullet
.А теперь представьте, что в группах Пфайзера гуляет лишь один вирус, а в группах Оксфорда - четыре, два из которых имеют видоизмененный шип, под который ни Пфайзер ни Оксфорд недостаточно заточены.
а если представить наоборот?smileэто всё предположения и лирика. Есть изначальные данные 64% и это не 94%. 


3 1
68
mullet:
Сьогодні, 20:09

ПС: Руслана молодец, завидуюsweat_smile


0 0
2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:10

Цитата: zzzzzz
главы ОДА и т.д и тп . Цирк устроили.
продолжение цирка

Мер Малецький зробить собі щеплення від COVID-19.

4 1
68
mullet:
Сьогодні, 20:24

Цитата: zzzzzz
а если представить наоборот?это всё предположения и лирика. Есть изначальные данные 64% и это не 94%. 

Можете ничего не представлять, просто включите гугл-машину и увидите, что The variant from South Africa, for example, reduced Pfizer-BioNTech’s antibody protection by two-thirds, according to a February study. Moderna’s neutralizing antibodies dropped six-fold with the South Africa variant.

 

Это не защита вашего личного организма от 94 из 100 вирусов, как Доместос. Отдельный человек либо заболеет либо нет. А в целом в популяции вакцина "с эффективностью 70%" предотвратит 70% заболеваний. Уменьшить число заболевших с 10 тысяч до 3х - не, не годится? Надо дальше ждать Пфайзер и разносить волну и сидеть в локдаунах?


0 1
2 793
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:38

Цитата: mullet
Надо дальше ждать Пфайзер и разносить волну и сидеть в локдаунах?
так в локдаунах мы будем сидеть независимо от вакцины, у нас и статистики то нормальной нет-рисуют какую хотят- за кордоном пошла волна- дорисовали, что бы ввести ограничения-вот и вся статистика.На себе проверил, когда болел. Болела вся семья, в статистику попал 1 человек.Остальным даже тесты не сделали.... Так что эта ваша связь вакцинации с локдауном надумана....


3 1

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