Редакторку сайту «ТелеграфЪ» щепили: чекаємо, коли вона перейде під контроль Білла Гейтса

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 941 Коментарів: 12













Фото: Юлія Волинська

У вівторок, 16 березня, з'явилась інформація про те, що кременчужани, охочі вакцинуватися від COVID-19, можуть стати у чергу, заповнивши форму департаменту охорони здоров'я Кременчука. Щоб перевірити, як це працює, я одразу ж перейшла за посиланням і заповнила форму. Того ж дня мені зателефонували з ЦПМСД №1 і підтвердили, що отримали мою заявку і зв'яжуться зі мною у випадку, коли черга дійде до тієї хвилі вакцинації, до якої я належу, або якщо хтось не зможе вакцинуватися з будь-яких причин і залишиться вільна доза.









Як я дійшла до такого





Почнемо з того, що я не хворіла на COVID-19. Якщо що, це не був лише експеримент, і я справді хотіла вакцинуватися, тож ніхто мене до цього не примушував. Якщо тільки відкинути вплив веж 5G





Так, я теж погоджуюсь, що якби був вибір, то краще вакцинуватися Pfizer. Але пройде не один місяць, доки така можливість з'явиться. Так, я знаю, що Covishield - це індійський дженерик з меншою ефективністю. Так, я теж читала, що ряд країн призупинив вакцинацію AstraZeneca. І так, я знаю, що Ляшко вакцинувався і захворів. І все одно я переконана, що сукупність можливих побочок від вакцини менш небезпечна, ніж COVID.





Я вважаю, що навіть 70% захисту кращі, ніж його відсутність. Мені 27 і я не входжу у жодну з груп ризику і, скоріше за все, навіть якщо схопила б коронавірус, перенесла б його у легкій формі або навіть безсимптомно. Навіщо ж тоді вакцинуватися? Тому що саме люди, які не знають про свою хворобу, здатні заразити найбільшу кількість людей. Чим більше таких людей, тим довше доведеться терпіти карантинні обмеження.





Паніку з приводу тромбозу я вважаю зайвою. Статистично кількість людей, які після вакцинації мали проблеми з тромбами, не перевищує звичайної статистики по тромбозу . Тобто їх це спіткало б і без вакцинації. Жодних фактів, які б пов'язували смерті від тромбів з дією вакцини, поки немає . Навіть якщо вони з'являться, то я, знову ж, не входжу до групи ризику по медичних показниках.









Як це було





Коротше, минула ще доба і сьогодні, 18 березня, мені знову зателефонували з пункту вакцинації і запитали, як я себе почуваю та чи можу я прийти протягом 30 хвилин та отримати вакцину. Я не чекала такої швидкої реакції і думала, що у черзі доведеться стояти кілька місяців, але мені пощастило. Двоє наших співробітників, які набагато раніше стали у загальноукраїнську чергу через «Дію», можуть поки мені лише заздрити. З собою просили мати паспорт.





Нагадаємо, Мінздоров'я з метою популяризації вакцини дозволило щепитися невикористаними дозами препарату громадським діячам – депутатам, керівникам підприємств, представникам органів влади, активістам, журналістам тощо. Певно, я зійшла за громадську діячку





На щеплення люди заходять з окремого входу, не перетинаючись з іншими відвідувачами ЦПМСД. У кабінеті мене зустріли привітні дівчатка, які перевірили тиск і температуру, запитали про самопочуття, опитали з приводу анамнезу і можливих ризиків, записали мої дані та дали заповнити форму згоди.





Після цього прямо на місці я уклала декларацію з сімейним лікарем, бо у мене її не було, а для щеплення вона потрібна. Тож якщо ви переймаєтесь, що без декларації вас не вакцинують, - дарма. На додачу до вакцини отримаєте ще й декларацію - одні плюси.





Після цього мене завели до окремої кімнати, де ще раз запитали про самопочуття і поставили щеплення. Дуже швидко і зовсім не боляче.





Вся процедура, разом із укладанням декларації, тривала не більше 15 хвилин. Черги не було, але і до мене, і після люди отримували щеплення.





Ніяких, навіть легких побочок, типу запаморочення, головного болю чи нудоти у мене не було. Не було навіть болю у місці уколу. Якщо дуже прислухатись до відчуттів, то в місці щеплення трохи пекло хвилин 10.













Звідки вакцина та що по другій дозі





У медпрацівників я поцікавилася, звідки з'явилась вільна вакцина. Дівчата пояснили, що хтось із тих, кого мали вакцинувати за планом, не зміг прийти на назначений час. Відмов як таких від вакцини немає, адже щеплення і серед медпрацівників добровільне. Якщо не хочеш щепитися - тебе просто не поставлять у чергу. Не буває такого, що когось змушують щепитися і він уже в кабінеті відмовляється.





Також мене запевнили, що другу дозу вакцини я гарантовано отримаю через три місяці, згідно з планом, і мені попередньо зателефонують. Що ж, чекаємо.





Заодно почекаю, доки обіцяний у соцмережах чіп законектиться із Біллом Гейтсом і я нарешті зможу перекласти відповідальність за своє життя та вчинки на плечі іншої, розумної та успішної людини. Кажуть, що першою ознакою має стати непереборне бажання завести телефон на Microsoft



