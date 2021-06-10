Правоохоронці по-новому захищатимуть містян від домашнього насильства

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 467

У відділі превенції Полтавського районного управління поліції нещодавно було створено поліцейський сектор протидії домашньому насильству. Мобільні групи реагування, які пройшли спеціальне навчання та підготовку, оперативно протидіють домашньому насильству, проводять профілактичні заходи та допомагають потерпілим.

Жанна Ахіджанян, заступниця начальника управління превентивної діяльності поліції Полтавської області, повідомила: «З початку 2021 року в Полтаві працівники сектору з протидії домашньому насильству отримали 557 звернень на лінію «102». За результатами проведених перевірок складено 113 адміністративних протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесено 144 термінових заборонних приписи відносно домашніх кривдників».

Правоохоронці закликають, якщо ви стали жертвою домашнього насильства або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство, не зволікайте, а інформуйте поліцію за номером «102», або на безкоштовну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123. Також можете скористатись поліцейським чат-ботом #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.

Не замовчуйте факт скоєння насильства!