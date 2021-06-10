Від юніорів до ветеранів: кременчужани змагаються у турнірах з шахів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 198

У червні розпочалися два шахових турніри у яких беруть участь кременчужани: до 8 років та серед ветеранів. Про це Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Михайло Кибкало стартував з двох перемог над вінницьким і харківським шахістами. Михайло поступився лише в третьому турі своєму тезці з Києва Михайлу Неживенку, який має найвищий рейтинг серед 81 учасника чемпіонату. А також одному з претендентів на перемогу, хоча і програвшому правда вже в 5-му турі земляку з Києва Микиті Філандашу. Поразки не вибили нашого шахіста з колії і в наступних 2-х партіях він переміг одесита Арно Мартуняна і чемпіона Дніпропетровської області Кирила Фарафонова. Турнір тут перетнув екватор, адже суперникам доведеться зіграти з 9 партій за швейцарською системою з контролем 1,5 години на партію з додаванням 30 хвилин до кінця партії і 10 секунд за кожен зроблений хід. Зараз Михайло знаходиться в лідируючій групі з 12 шахістів, яка після 6 туру скоротиться до 6, бо гратимуть між собою.

Також з перемоги почав чемпіонат серед ветеранів Михайло Грищенко, який також проходить в 9 турів, але вже за коловою системою серед 10 учасників, грають між собою з таким же контролем, як і юні. Після 4-х турів Михайло з 2,5 очками перебуває в середині турнірної таблиці (на фото зліва направо М.Грищенко проти міжнародного майстра В. Довженко з Дніпра).

Якщо юним після марафону в класичних шахах ще належить чемпіонат з бліцу і швидких шахів, то ветерани в Дніпрі вже з'ясовували стосунки в цих дисциплінах як серед чоловіків, так і серед жінок і в командному заліку серед областей на ІХ Всеукраїнських іграх ветеранів пам'яті М.М. Баки.

Найбільший успіх випав на долю шахістки з клубу «Каїсса» Лілі Грищенко, яка вперше серед кременчужанок за останні 10 років виїхала на жіночий турнір за межі області і відразу стала 3-ю зі швидких шахів з контролем 15 хвилин на партію з додаванням 15 секунд за хід і 2-ий в бліці з контролем 5 хвилин на партію з додаванням 3 секунд за зроблений хід. Крім усього іншого Ліля єдина з учасниць, яка б в бліці перемогла чемпіонку в обох дисциплінах, міжнародного майстра з Києва Людмилу Асланян. Завдяки її успіхам команда Полтавської області в складі 2-х чоловіків і жінки стала другою серед 7 областей після Дніпропетровщини.