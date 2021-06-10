Пологовий отримав нове обладнання на мільйон

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 505 Коментарів: 1

Кременчуцький перинатальний центр отримав партію допомоги від Біланівського ГЗК: газовий аналізатор, напівавтоматичний біохімічний аналізатор, автоматичний гематологічний аналізатор та аудіометр. Загальна вартість обладнання становить понад 1 млн грн.

- Ми дуже вдячні всій компанії Ferrexpo і зокрема Біланівському ГЗК за таку важливу і цінну допомогу. Отримане обладнання дасть можливість проводити необхідні лабораторні дослідження, діагностику, а також надавати допомогу нашим новонародженим і їхнім мамам, - зазначив Радомир Сербін, директор КНМП «Кременчуцький перинатальний центр».

За словами генерального директора Біланівського ГЗК Юрія Химича, БГОК ​​і Ferrexpo надають допомогу медикам Кременчуцького району на постійній основі.

- Українська медицина зіткнулася з дуже складним викликом - пандемією коронавируса. Уже другий рік лікарі борються за життя людей, а бізнес в міру своїх можливостей забезпечує медустанови необхідним для протистояння COVID-19. Разом з цим є й інші медичні установи, які потребують підтримки і забезпечення необхідним обладнанням. Ми уважно вивчаємо потреби всіх лікарень регіону присутності підприємств групи Ferrexpo і намагаємося закривати їх. Ми дуже раді, що в цей раз стали трохи причетні до народження нових життів, - додав він.

Ferrexpo в 2020 році надала допомогу медичним закладам на суму понад 54,7 млн грн, з них Кременчуку - на понад 12,8 млн грн. В 2021 медикам вже передали допомоги на понад 10 млн грн, близько 2 млн грн витратили на забезпечення потреб медиків Кременчука. Компанія продовжує стежити за ситуацією в медичних установах Полтавської області і всієї України, уважно вивчає їх потреби і закуповує найбільш необхідне обладнання, медикаменти і засоби індивідуального захисту.