Пологовий отримав нове обладнання на мільйон

Кременчуцький перинатальний центр отримав партію допомоги від Біланівського ГЗК: газовий аналізатор, напівавтоматичний біохімічний аналізатор, автоматичний гематологічний аналізатор та аудіометр. Загальна вартість обладнання становить понад 1 млн грн.
За словами генерального директора Біланівського ГЗК Юрія Химича, БГОК і Ferrexpo надають допомогу медикам Кременчуцького району на постійній основі.
Ferrexpo в 2020 році надала допомогу медичним закладам на суму понад 54,7 млн грн, з них Кременчуку - на понад 12,8 млн грн. В 2021 медикам вже передали допомоги на понад 10 млн грн, близько 2 млн грн витратили на забезпечення потреб медиків Кременчука. Компанія продовжує стежити за ситуацією в медичних установах Полтавської області і всієї України, уважно вивчає їх потреби і закуповує найбільш необхідне обладнання, медикаменти і засоби індивідуального захисту.