Стрілянина та переслідування: у Кременчуці затримали чоловіків зі зброєю

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Сьогодні, 8 січня, біля Центрального ринку правоохоронці затримали чоловіка. Очевидці бачили, як правоохоронці з-під автівки дістали зброю. Чоловік чинив опір під час затримання та погрожував поліціянтам.

Як стало відомо згодом, невідомі особи стріляли у повітря в районі кафе «Шашличний край». Поліцейські батальйону особливого призначення переслідували порушників. Коли зупинили транспортний засіб нетверезі чоловіки чинили опір.

На місці працюють слідчі.

У пересслужбі поліції повідомили, що місці тривають слідчі дії й встановлюються всі обставини пригоди.

На лінію «102» надійшла інформація, що невідомі здійснюють постріли у повітря в районі «Шашличного краю». Одразу на місце прибув батальйон особливого призначення, які переслідували чоловіків. На прохання зупинити автомобіль - чоловіки не реагували. Біля Центрального ринку правоохоронці прийняли рішення про затримання транспортного засобу та осіб, які в ньому перебували.

На даний час встановлено двох чоловіків з якими працюватимуть слідчі.

На місці вилучили зброю. За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за кваліфікацією хуліганство.