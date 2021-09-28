Почесні громадяни та невід'ємні поліпшення: сесія Кременчуцької міськради 28 вересня
Сьогодні, 09:55Переглядів: 277
Онлайн-трансляція: Кременчуцька міська телерадіокомпанія
Сьогодні, 28 вересня, напередодні Дня міста відбувається сесія Кременчуцької міської ради. Традиційно на передсвятковій сесії присвоять звання Почесних громадян міста. Цьогоріч депутати вирішили відійти від традиції, коли таке звання щороку присвоювали одній особі. Наразі на звання Почесний громадянин номіновано п'ять кременчужан — пропозиції щодо цієї відзнаки подали трудові колективи, організації.
Як завжди, сесія розгляне бюджетні, земельні питання.
Цікавими, на наш погляд, є й три питання про затвердження невід'ємних поліпшень комунальних приміщень, що перебувають в оренді. Усі три приміщення — у центральній частині міста (на вулицях Академіка Маслова, Коцюбинського, Гагаріна). Такі «поліпшення» дають орендарям право на першочергову приватизацію — не через аукціон.
Про хід сесії на розгляд — у новинах на нашому сайті: слідкуйте за стрічкою.
До проєкту порядку денного VІІІ сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ скликання винесені питання:
Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука».
Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом» Яворського Вячеслава Вікторовича.
Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом».
Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом» Драгобецького Володимира Вʼячеславовича та Родькіна Дмитра Йосиповича.
Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької окружної прокуратури.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».
Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 19.08.2021 № 1106, від 19.08.2021 № 1159, від 19.08.2021 № 1160, від 19.08.2021 № 1163, від 26.08.2021 № 1184, від 10.09.2021 № 1247.
Про затвердження Комплексної Програми «За реалізацію прав членів профспілки органів місцевого самоврядування Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18 серпня 2021 року «Про уповноваження старости на вчинення нотаріальних дій».
Про надання повноважень щодо реєстрації пасіки суб’єктами господарювання, а також фізичними особами в Кременчуцькій міській територіальній громаді.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».
Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки у новій редакції.
Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».
Про затвердження Програми інвестиційного та міжнародного розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
Про затвердження Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.
Про реалізацію проекту «Чисті пляжі Кременчуцької громади».
Про продовження договору позички нежитлового приміщення, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.
Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, продовження договорів оренди без проведення аукціону.
Про припинення правового режиму нерухомого майна та закріплення нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, на праві оперативного управління.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження переліку, погодження способу та затвердження умов продажу об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації в 2021 році».
Про погодження здійснених невідʼємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення по вул. Академіка Маслова, буд. 15/4 у м. Кременчуці та внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року.
Про погодження здійснених невідʼємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення по вул. Коцюбинського, буд. 4 у м. Кременчуці та внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року.
Про погодження здійснених невідʼємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення по вул. Гагаріна, буд. 23 у м. Кременчуці та внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року.
Про виключення об’єктів нерухомого майна з переліку об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації у визначений спосіб.
Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2021 рік».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази комунального підприємства «КОМФОРТНИЙ ДІМ» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства1628 на 2021 рік».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2021 рік».
Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».
Про затвердження внесення змін до детального плану території по вул. Київській, в районі будинків №24, №36, №38 для будівництва багатоквартирних житлових будинків в м. Кременчуці Полтавської області.
Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області віл 11 березня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території колишнього меблевого комбінату по вулиці Богдана Хмельницького в місті Кременчуці».
Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території по тупику Генерала Карбишева, 11 в м. Кременчук Полтавської області.
Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.
Про припинення права користування земельними ділянками.
Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам.
Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам.
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.
Про укладання договорів оренди землі на новий строк.
Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.
Про зміну цільового призначення земельних ділянок.
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу із земель комунальної власності.