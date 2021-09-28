Почесні громадяни та невід'ємні поліпшення: сесія Кременчуцької міськради 28 вересня

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 277

Сьогодні, 28 вересня, напередодні Дня міста відбувається сесія Кременчуцької міської ради. Традиційно на передсвятковій сесії присвоять звання Почесних громадян міста. Цьогоріч депутати вирішили відійти від традиції, коли таке звання щороку присвоювали одній особі. Наразі на звання Почесний громадянин номіновано п'ять кременчужан — пропозиції щодо цієї відзнаки подали трудові колективи, організації.

Крім цього, є пропозиції про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом».

Як завжди, сесія розгляне бюджетні, земельні питання.

Цікавими, на наш погляд, є й три питання про затвердження невід'ємних поліпшень комунальних приміщень, що перебувають в оренді. Усі три приміщення — у центральній частині міста (на вулицях Академіка Маслова, Коцюбинського, Гагаріна). Такі «поліпшення» дають орендарям право на першочергову приватизацію — не через аукціон.

Про хід сесії на розгляд — у новинах на нашому сайті: слідкуйте за стрічкою.









До проєкту порядку денного VІІІ сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ скликання винесені питання: