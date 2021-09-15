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Кременчук

Директора Кременчуцького заводу техвуглецю Яворського хочуть нагородити «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 235

 

Проєкт рішення про нагородження Почесним знаком винесуть на сесію міськради. На фото Яворський - ліворуч (під час збору Союзу хіміків на КЗТВ)

Директора Кременчуцького заводу техвуглецю Вячеслава Яворського, Заслуженого працівника промисловості України пропонують нагородити Почесним знаком «За заслуги перед містом». Оприлюднений відповідний проєкт рішення на сесію, що має відбутися 28 вересня.

Директора КЗТВ пропонується нагородити «за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу міста, (розвиток галузі), вагомий особистий внесок у розвиток підприємства, високі професійні якості, активну громадську, депутатську позицію, примноження трудової слави рідного міста та у зв’язку із 60-річним ювілеєм».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Вячеслав Яворський КЗТВ
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