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Надзвичайні новини

У Шишаках 19-річного юнака знайшли у лісосмузі мертвим

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 720

 

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі юнака не виявлено

27 вересня, близько 15.00, у лісосмузі, неподалік дому виявили тіло 19-річного мешканця селища Шишаки, якого майже добу поліція розшукувала як безвісно зниклого.

Як повідомили у пресслужбі поліції, до них по допомогу у встановленні місця перебування юнака 26 вересня звернулися його рідні. Працівникам сектору поліцейської діяльності №1 (Шишаки) Миргородського райвідділу поліції заявники повідомили, що він зник у ніч з 25 на 26 вересня.

До пошуків хлопця долучилися працівники територіального підрозділу поліції, рідні, друзі, небайдужі жителі Шишацької тергромади, місцеві активісти та волонтери. 

Загиблого виявили у лісосмузі, в яру, за кілометр від місця проживання. За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі юнака не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини трагедії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Шишаки смерть
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