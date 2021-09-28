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Кременчук, Культура, Фотоколекція

Кременчужани куштували східні солодощі та приміряли абаю та намітку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 415

 

До Дня міста у Придніпровському парку кременчужан знайомили з мусульманською культурою. Ісламський культурно-освітній центр представив три локації, на яких можна було познайомитися з національними костюмами та головними уборами, а також предметами побуту ісламських народів світу, подивитися на зрою та скуштувати східні солодощі.

 

Також відбувся майстер-клас із зав’язування української намітки, хустки та хіджабу, можна було навіть приміряти абаю (накидку).

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: День міста мусульмани
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