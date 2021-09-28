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Акциз на пальне, «Укрзалізниця» і виплати по догляду за інвалідами: в чому зв'язок?

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 434 Коментарів: 4

 

Місто заборгувало людям близько 1,5 мільйони гривень виплат матеріальної допомоги по догляду за інвалідами

Давно відомо, що в Кременчуці виплати матеріальної допомоги по догляду за інвалідами здійснюються з великою затримкою. За словами Віталія Малецького, Тетяна Григорівна (Неіленко, - ред.) порахувала, що загальна сума заборгованості становить близько 1,5 мільйонів.

Виплати по догляду за інвалідами в місті затримують – але обіцяють погасити заборгованість
- Проблема є, зараз шукаємо кошти для виплати заборгованості, - заявив міський голова, - Ситуація наступна: держава подарувала нам право збільшити ці виплати, але компенсатора у вигляді альтернативного джерела доходів місту не дали.

Мер розповів, що за останні два місяці місту не перерахували жодної копійки з акцизу з роздрібного продажу пального. Більше того, завдяки наполегливості землевпорядників і державного підприємства «Укрзалізниця» скоригували оцінку земель «Укрзалізниці», і тепер місто щомісяця буде отримувати від цього підприємства на 1,9 мільйони менше. Усе це аж ніяк не допомагає відшукати кошти для виплати матеріальної допомоги.

- Ми усвідомлюємо відповідальність перед цими людьми, з багатьма знайомі особисто, знаємо їхні родини. Ми однозначно закладемо ці виплати в бюджет на наступний рік, - додав мер.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: заборгованість матеріальна допомога
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Коментарі: 4

3 593
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:36

это начинает доходить эхо дыры в бюджете государства....ничто ниоткуда не берется. Зато не барыга....кто то еще помнит, при барыге такие долги военным ,инвалидам были? воду горячую на полгодв выключали? газ, бензин, доллар? Пленных за последний год сколько освободили?


5 14
21
dniprow:
Сьогодні, 09:18

Шо там по газетке?


4 0
58
M D:
Сьогодні, 10:30

zzzzzz, при чому тут "небарига"? В даному випадку коментатор вище нагадує, що в місті є видатки на телемовлення і газету, які нахрін нікому не потрібні, крім мера (чому, здогадаєтесь)? 

Тенденція до зубожіння є принаймні у двох країнах екс-СPCP: Росії та Білорусі. Там теж Зеленський при владі? Не треба дивитись на президента, він далеко. Подивіться собі під носа, кого "обрала" громада міста 2 рази підряд. Тепер скигліть і їжте кактуса, якщо в голові немає клепки.


0 3
3 593
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:51

Цитата: M D
Не треба дивитись на президента, він далеко.
smile а, ну да я забыл -царь хороший, то всё бояре паршивцыlaughing


2 0

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