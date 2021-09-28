Акциз на пальне, «Укрзалізниця» і виплати по догляду за інвалідами: в чому зв'язок?

Місто заборгувало людям близько 1,5 мільйони гривень виплат матеріальної допомоги по догляду за інвалідами
Давно відомо, що в Кременчуці виплати матеріальної допомоги по догляду за інвалідами здійснюються з великою затримкою. За словами Віталія Малецького, Тетяна Григорівна (Неіленко, - ред.) порахувала, що загальна сума заборгованості становить близько 1,5 мільйонів.
Мер розповів, що за останні два місяці місту не перерахували жодної копійки з акцизу з роздрібного продажу пального. Більше того, завдяки наполегливості землевпорядників і державного підприємства «Укрзалізниця» скоригували оцінку земель «Укрзалізниці», і тепер місто щомісяця буде отримувати від цього підприємства на 1,9 мільйони менше. Усе це аж ніяк не допомагає відшукати кошти для виплати матеріальної допомоги.
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