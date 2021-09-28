Акциз на пальне, «Укрзалізниця» і виплати по догляду за інвалідами: в чому зв'язок?

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 434 Коментарів: 4

Давно відомо, що в Кременчуці виплати матеріальної допомоги по догляду за інвалідами здійснюються з великою затримкою. За словами Віталія Малецького, Тетяна Григорівна (Неіленко, - ред.) порахувала, що загальна сума заборгованості становить близько 1,5 мільйонів.

- Проблема є, зараз шукаємо кошти для виплати заборгованості, - заявив міський голова, - Ситуація наступна: держава подарувала нам право збільшити ці виплати, але компенсатора у вигляді альтернативного джерела доходів місту не дали.

Мер розповів, що за останні два місяці місту не перерахували жодної копійки з акцизу з роздрібного продажу пального. Більше того, завдяки наполегливості землевпорядників і державного підприємства «Укрзалізниця» скоригували оцінку земель «Укрзалізниці», і тепер місто щомісяця буде отримувати від цього підприємства на 1,9 мільйони менше. Усе це аж ніяк не допомагає відшукати кошти для виплати матеріальної допомоги.

- Ми усвідомлюємо відповідальність перед цими людьми, з багатьма знайомі особисто, знаємо їхні родини. Ми однозначно закладемо ці виплати в бюджет на наступний рік, - додав мер.