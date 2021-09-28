Дороги, яких немає: чому в місті не ремонтують тротуари і не вкладають асфальт у дворах

Не так давно «ТелеграфЪ» запитував, що б кременчужани хотіли поміняти в нашому місті, і багато хто згадав про дороги. І дійсно, без якісних доріг важко уявити собі комфортне життя в сучасному місті. Зараз хочеться сказати не про автодороги - а про тротуари та внутрішньокваратльні дороги Кременчука, які здебільшого знаходяться в занедбаному стані.
Щодо тротуарів, яскравим прикладом можна вважати вулицю Соборну. Біля магазинів та торгових центрів підприємці поклали гарну плитку - але там, де магазинів немає, асфальт не міняли кілька десятиріч. Приміром, на ділянці від вулиці Гагаріна до перехрестя Соборної з Халаменюка асфальт нерівний, з тріщинами та ямами. На питання, чи планується ремонт цієї ділянки, пресслужба Кременчуцької міської ради відповіла негативно.
Стан дорожнього покриття у дворах будинків на Соборній та Халаменюка ще гірший: іноді важко сказати, чи є там дороги взагалі. Подібна ситуація не поодинока, те ж саме бачимо в багатьох районах міста. Ремонт цих доріг був запланований на липень-вересень, проте наміри залишилися на папері.
Ми запитали у міського голови, чому ж план не виконується.
Звісно, під'їзд до лікарні - справа важлива, але всі роботи з ремонту дорожнього покриття плануються заздалегідь, і на таке планування теж виділяються певні кошти з бюджету. І, щодня прокладаючи стежку між проваллями у власному дворі, кременчужани починають замислюватися, чи ефективно використовуються гроші, сплачені ними місту у вигляді податків.
А ще в такі моменти згадуються радянські часи, коли всі сили кидали на будівництво найпотужніших заводів, найдовших магістралей, найбільших ГЕС - а люди, за рахунок яких все це будувалося, жили в бараках. Чи таким ми хочемо бачити Кременчук?
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