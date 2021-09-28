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Кременчук

Дороги, яких немає: чому в місті не ремонтують тротуари і не вкладають асфальт у дворах

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 785 Коментарів: 4

 

План поточного ремонту є, але його не виконують

Не так давно «ТелеграфЪ»‎ запитував, що б кременчужани хотіли поміняти в нашому місті, і багато хто згадав про дороги. І дійсно, без якісних доріг важко уявити собі комфортне життя в сучасному місті. Зараз хочеться сказати не про автодороги - а про тротуари та внутрішньокваратльні дороги Кременчука, які здебільшого знаходяться в занедбаному стані. 

Щодо тротуарів, яскравим прикладом можна вважати вулицю Соборну. Біля магазинів та торгових центрів підприємці поклали гарну плитку - але там, де магазинів немає, асфальт не міняли кілька десятиріч. Приміром, на ділянці від вулиці Гагаріна до перехрестя Соборної з Халаменюка асфальт нерівний, з тріщинами та ямами. На питання, чи планується ремонт цієї ділянки, пресслужба Кременчуцької міської ради відповіла негативно.

«У зв’язку з обмеженим фінансуванням, коштів у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік на розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару по вулиці Соборній не виділено», - йдеться у повідомленні.

Стан дорожнього покриття у дворах будинків на Соборній та Халаменюка ще гірший: іноді важко сказати, чи є там дороги взагалі. Подібна ситуація не поодинока, те ж саме бачимо в багатьох районах міста. Ремонт цих доріг був запланований на липень-вересень, проте наміри залишилися на папері.

Дізнайся, коли твоя вулиця буде без ям: графік ремонту доріг та тротуарів у Кременчуці

Ми запитали у міського голови, чому ж план не виконується.

- Всі сили зараз кинуто не те, щоб облаштувати під'їзд до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»‎. Ми зараз розширюємо в'їзд і робимо спеціальний під'їзд для швидких. Ми зупинили роботи на вулицях Пугачова та Республіканській, всі сили направили саме на лікарню, - відповів Віталій Малецький.

Звісно, під'їзд до лікарні - справа важлива, але всі роботи з ремонту дорожнього покриття плануються заздалегідь, і на таке планування теж виділяються певні кошти з бюджету. І, щодня прокладаючи стежку між проваллями у власному дворі, кременчужани починають замислюватися, чи ефективно використовуються гроші, сплачені ними місту у вигляді податків.

А ще в такі моменти згадуються радянські часи, коли всі сили кидали на будівництво найпотужніших заводів, найдовших магістралей, найбільших ГЕС - а люди, за рахунок яких все це будувалося, жили в бараках. Чи таким ми хочемо бачити Кременчук?

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: дороги ремонт ями
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Коментарі: 4

124
adf007:
Сьогодні, 07:51

Дословный перевод - мы уже всё украли и осталось только на больницу, и то уже со своего кармана возвращаем, увлеклись немного


15 0
3 593
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:20

была бы возможность вставить фото- было бы интересно с дорогами во дворах. У нас ,например полтаваоблэнерго год назад расковыряло асфальт возле подстанции, так и не восстановили-грязище кругом.


4 0
465
Чувааак:
Сьогодні, 09:10

Автор згадав як в радянські часи будувалось і чомусь не написав як цим вихвалялись, хоча й дійсно по дорозі на роботу багно місили.

Я б теж хотів би щоб в моєї вулиці був шикарний асфальт а не сдерть яку засипали і розрівняли близько 5 років назад, і на якій знову утворились ями. Але багато вулиць приватних секторів і того не мають! Тому якщо є асфальт хоч і корявий і в тріщинах - то вже добре!!!


1 8
28
Mazepa:
Сьогодні, 09:40

Навіщо ремонтувати асфальт на тротуарах якщо можна застелити їх мерською плиткою.smile


2 0

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