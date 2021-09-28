Сезон грибів розпочався: як не потрапити до лікарні

Сьогодні, 07:12 Переглядів: 547 Коментарів: 1

Вже на початку грибного сезону у Кременчуці госпіталізували двох дорослих та одну дитину з важким отруєнням грибами. На жаль, 50-річний чоловік помер в реанімаційному відділенні.

Небезпека отруйного гриба полягає в токсині, який міститься в ньому, кілька міліграмів якого достатньо, щоб викликати необоротну реакцію в організмі людини. Одні токсини завдають удару травному апарату, а інші – функції головного мозку. Третій різновид отруєнь, токсинами плазмотоксичного впливу, ушкоджує печінку та нирки. Дуже часто в одному отруйному грибі поєднуються кілька різновидів токсинів. Особливо ж небезпечними вважаються гриби, що ростуть неподалік забруднених водойм, поблизу промислових підприємств, каналізаційних і промислових стоків, складів мінеральних добрив та отрут.

Тож купуючи гриби чи відправляючись за грибами в ліс необхідно пам’ятати, що вживання навіть їстівних грибів може викликати отруєння! Краще перевагу віддати іншим харчовим продуктам.

Гриби протипоказані:

дітям до 14 років;

людям похилого віку;

особам, що мають захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, страждають на цукровий діабет;

вагітним жінкам.

Найкраще ж взагалі відмовитися від вживання дикорослих грибів й не купувати їх на стихійних ринках. А до лісу на збирання грибів краще йти з досвідченими грибниками і в жодному разі не дозволяти збирати гриби дітям або пробувати гриби сирими.

При перших ознаках отруєння грибами (біль в животі, нудота, блювота, пронос, слабкість) слід негайно викликати швидку допомогу й одразу ж починати промивання шлунку та кишківника. Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти для лабораторного дослідження, щоб встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.