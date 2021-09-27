«Пропустили м’яч у безглуздій ситуації»: «Кремінь» поступився «Альянсу»

Вчора, 21:21 Переглядів: 350

Сьогодні, 27 вересня, «Кремінь» на своєму полі приймав «Альянс» Липову Долину. На жаль, підопічні Ігоря Столовицького мінімально поступилися супернику.

Чотири дні тому «Альянс» у важкому кубковому протистоянні здолав «Минай» з Прем'єр-ліги. Виснажливий матч, короткий час на відновлення, велика ротація гравців - всі ці фактори мали зіграти на руку кременчуцьких гравців. Але не все виходить так як хотілося.

«Кремінь» - «Альянс» - 0:1

Гол: Піднебенной 65

Попередження: Орел 64 - Лучик 51

«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Орел, Головко, В.Сидоренко, Панчишин, Сейтхалілов (Кошман 69), Галоян (Мурашов 72), Білоус, Бойко, Галата. Запасні: Мирний, Пилипенко, Курелєх, Бичков, Алізаде, Молько, Авер’янов, Товкач, Д.Сидоренко, Навроцький. Головний тренер: Ігор Столовицький

«Альянс»: Важинський, Пікуль, Неплях, Пісний, Рогозинський, Лучик (Лебеденко 57), Карноза (Ярошенко 67), Шарай (Шмигельський 87), Сидоренко (Піднебенной 52), Агапов, Загинайлов (Шпирьонок 90+3). Запасні: Єфанов, Зайков, Осадчий, Бойко. Головний тренер: Юрій Ярошенко

На перших хвилинах матчу «Альянс» пішов у наступ, проте удар Агапова заблокували захисники «Кременя». До середини тайму гра вирівнялася й «Кремінь» більше став володіти м’ячем. Чудовий момент мав Галоян, який виходив на побачення з воротарем сам на сам, але воротар «Альянсу» зіграв на випередження. До перерви господарі поля провели кілька масованих атак, але змінити рахунок на табло так і не вдалося.

У другому таймі «Кремінь» завдав перший небезпечний удар по воротах суперника. Головко з подачі Білоуса пробивав з близької відстані – Важинський надійно зіграв у воротах. «Альянс» відповів ударом Карнози із-за меж штрафної. На 65 хвилині суддя призначає сумнівний штрафний, яким вдало скористався Піднебенной – 0:1. «Кремінь». Господарі поля намагалися підібрати ключі до володінь Важинського, але не всі свої атаки доводили до удару. Після гарного розіграшу вдалося пробити Галояну - точно в руки воротарю. Могли забивати другий м'яч футболісти «Альянсу», але Агапов, розібравшись із захисником, не зміг пробити Старченко.

Реальний шанс забити м'яч у відповідь господарі упустили на останніх хвилинах, коли Кошман з відмінної позиції влучив у штангу. Фінальний штурм також не приніс «Кременю» бажаного - підопічні Ярошенко успішно діяли в обороні і, як результат, забрали всі три очки.

9 000 гривень за влучний постріл виграв юний вихованець «Кременя»

У перерві «Кремінь» кілька домашніх матчів поспіль розігрував грошову винагороду за влучне потрапляння в кільце. Оскільки жоден з учасників не міг потрапити у ціль – ставка зростала на одну тисячу гривень. Й на сьогодні склала 9 000 грн.

Цього разу участь у конкурсі взяли одразу троє вихованців «Кременя»: Дмитро, Іван та Єгор.

На фото: Дмитро, Іван та Єгор

Хлопці поділилися, що до конкурсу не готувалися й вперше беруть участь у подібних змаганнях. Єгор з трьох спроб влучив один раз, а Дмитро двічі.

- Відчували мандраж коли підходили виконати завдання… - діляться хлопці. – Ми просто виходили й били. Просто вирішили взяти участь у конкурсі, адже випав такий шанс.

- Краще нічого такого не очікувати від конкурсу на майбутнє, щоб не засмутитися, - поділився секретом успіху Єгор, який просто виходив і бив у своє задоволення.

- Що відчував коли отримав гроші?

- У мене руки й досі трясуться, - зізнався Дмитро.

- На що витратиш гроші?

- Ще не знаю.

Кожен з хлопців отримав вимпел з новою емблемою професійної команди Кремінь.

За мить до перемоги

«Пропустили м’яч у безглуздій ситуації» - післяматчеві коментарі наставників команд

Головний тренер «Альянсу» Юрій Ярошенко:

- Очікували важкий матч, як воно і вийшло. Ми буквально три дні тому провели кубковий матч, дуже важкий матч для нас склався: по рахунку та грі. Сьогодні зробили ротацію складу – 5 нових свіжих футболістів вийшло на гру. Плюс команда суперників заслуговує на повагу. Дивився матчі «Кременя» - мені імпонує як вони борються… Як і очікували вийшов досить важкий матч, тому знайшли момент й при стандарті забили гол. Далі було важкувато, але нічого – витерпіли. Поклали у скарбнику три очки.

Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький:

- Програли ми сьогодні – 1:0, хоча в принципі хлопці виконали настанови на гру. Суперник «майстеровитий» – знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Ми могли сьогодні зіграти краще в плані результату. Пропустили м’яч у безглуздій ситуації - футболісти зупинилися й подумали, що положення поза грою, недопрацювали до кінця. Було ще кілька хороших моментів, щоб врятувати гру, але, на жаль, Ігор Кошман потрапив у стійку, а Євген Мурашов на добиванні не потрапив у створ воріт. В принципі за гру мені не соромно. Єдине, що очко не взяли, а так в усьому іншому задоволений.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст" 10 9 1 0 28-4 28 2 "Кривбас" 10 6 2 2 21-13 20 3 "Альянс" 9 6 1 2 17-7 19 4 "Оболонь" 8 5 2 1 12-5 17 5 "Полісся" 10 5 1 4 13-10 16 6 "Нива" Т 10 4 3 3 9-11 15 7 "Прикарпаття" 10 4 2 4 15-13 14 8 "Волинь" 9 3 4 2 8-9 13 9 "Поділля" 10 3 4 3 12-8 13 10 "Краматорськ" 8 4 0 4 9-11 12 11 "Кремінь" 10 4 0 6 11-17 12 12 "Олімпік" 9 3 2 4 9-10 11 13 "Гірник-Спорт" 10 2 2 6 4-12 8 14 "Агробізнес" 10 1 4 5 6-13 7 15 "ВПК-Агро" 9 2 0 7 6-15 6 16 "Ужгород" 10 0 2 8 5-27 2

2 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Ужгородом». Початок матчу о 13.15.