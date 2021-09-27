«Пропустили м’яч у безглуздій ситуації»: «Кремінь» поступився «Альянсу»

Сьогодні, 27 вересня, «Кремінь» на своєму полі приймав «Альянс» Липову Долину. На жаль, підопічні Ігоря Столовицького мінімально поступилися супернику.
Чотири дні тому «Альянс» у важкому кубковому протистоянні здолав «Минай» з Прем'єр-ліги. Виснажливий матч, короткий час на відновлення, велика ротація гравців - всі ці фактори мали зіграти на руку кременчуцьких гравців. Але не все виходить так як хотілося.
Гол: Піднебенной 65
Попередження: Орел 64 - Лучик 51
«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Орел, Головко, В.Сидоренко, Панчишин, Сейтхалілов (Кошман 69), Галоян (Мурашов 72), Білоус, Бойко, Галата. Запасні: Мирний, Пилипенко, Курелєх, Бичков, Алізаде, Молько, Авер’янов, Товкач, Д.Сидоренко, Навроцький. Головний тренер: Ігор Столовицький
«Альянс»: Важинський, Пікуль, Неплях, Пісний, Рогозинський, Лучик (Лебеденко 57), Карноза (Ярошенко 67), Шарай (Шмигельський 87), Сидоренко (Піднебенной 52), Агапов, Загинайлов (Шпирьонок 90+3). Запасні: Єфанов, Зайков, Осадчий, Бойко. Головний тренер: Юрій Ярошенко
На перших хвилинах матчу «Альянс» пішов у наступ, проте удар Агапова заблокували захисники «Кременя». До середини тайму гра вирівнялася й «Кремінь» більше став володіти м’ячем. Чудовий момент мав Галоян, який виходив на побачення з воротарем сам на сам, але воротар «Альянсу» зіграв на випередження. До перерви господарі поля провели кілька масованих атак, але змінити рахунок на табло так і не вдалося.
У другому таймі «Кремінь» завдав перший небезпечний удар по воротах суперника. Головко з подачі Білоуса пробивав з близької відстані – Важинський надійно зіграв у воротах. «Альянс» відповів ударом Карнози із-за меж штрафної. На 65 хвилині суддя призначає сумнівний штрафний, яким вдало скористався Піднебенной – 0:1. «Кремінь». Господарі поля намагалися підібрати ключі до володінь Важинського, але не всі свої атаки доводили до удару. Після гарного розіграшу вдалося пробити Галояну - точно в руки воротарю. Могли забивати другий м'яч футболісти «Альянсу», але Агапов, розібравшись із захисником, не зміг пробити Старченко.
Реальний шанс забити м'яч у відповідь господарі упустили на останніх хвилинах, коли Кошман з відмінної позиції влучив у штангу. Фінальний штурм також не приніс «Кременю» бажаного - підопічні Ярошенко успішно діяли в обороні і, як результат, забрали всі три очки.
У перерві «Кремінь» кілька домашніх матчів поспіль розігрував грошову винагороду за влучне потрапляння в кільце. Оскільки жоден з учасників не міг потрапити у ціль – ставка зростала на одну тисячу гривень. Й на сьогодні склала 9 000 грн.
Цього разу участь у конкурсі взяли одразу троє вихованців «Кременя»: Дмитро, Іван та Єгор.
На фото: Дмитро, Іван та Єгор
Хлопці поділилися, що до конкурсу не готувалися й вперше беруть участь у подібних змаганнях. Єгор з трьох спроб влучив один раз, а Дмитро двічі.
- Відчували мандраж коли підходили виконати завдання… - діляться хлопці. – Ми просто виходили й били. Просто вирішили взяти участь у конкурсі, адже випав такий шанс.
- Краще нічого такого не очікувати від конкурсу на майбутнє, щоб не засмутитися, - поділився секретом успіху Єгор, який просто виходив і бив у своє задоволення.
- Що відчував коли отримав гроші?
- У мене руки й досі трясуться, - зізнався Дмитро.
- На що витратиш гроші?
- Ще не знаю.
Кожен з хлопців отримав вимпел з новою емблемою професійної команди Кремінь.
За мить до перемоги
Головний тренер «Альянсу» Юрій Ярошенко:
- Очікували важкий матч, як воно і вийшло. Ми буквально три дні тому провели кубковий матч, дуже важкий матч для нас склався: по рахунку та грі. Сьогодні зробили ротацію складу – 5 нових свіжих футболістів вийшло на гру. Плюс команда суперників заслуговує на повагу. Дивився матчі «Кременя» - мені імпонує як вони борються… Як і очікували вийшов досить важкий матч, тому знайшли момент й при стандарті забили гол. Далі було важкувато, але нічого – витерпіли. Поклали у скарбнику три очки.
Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький:
- Програли ми сьогодні – 1:0, хоча в принципі хлопці виконали настанови на гру. Суперник «майстеровитий» – знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Ми могли сьогодні зіграти краще в плані результату. Пропустили м’яч у безглуздій ситуації - футболісти зупинилися й подумали, що положення поза грою, недопрацювали до кінця. Було ще кілька хороших моментів, щоб врятувати гру, але, на жаль, Ігор Кошман потрапив у стійку, а Євген Мурашов на добиванні не потрапив у створ воріт. В принципі за гру мені не соромно. Єдине, що очко не взяли, а так в усьому іншому задоволений.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Металіст"
|10
|9
|1
|0
|28-4
|28
|2
|"Кривбас"
|10
|6
|2
|2
|21-13
|20
|3
|"Альянс"
|9
|6
|1
|2
|17-7
|19
|4
|"Оболонь"
|8
|5
|2
|1
|12-5
|17
|5
|"Полісся"
|10
|5
|1
|4
|13-10
|16
|6
|"Нива" Т
|10
|4
|3
|3
|9-11
|15
|7
|"Прикарпаття"
|10
|4
|2
|4
|15-13
|14
|8
|"Волинь"
|9
|3
|4
|2
|8-9
|13
|9
|"Поділля"
|10
|3
|4
|3
|12-8
|13
|10
|"Краматорськ"
|8
|4
|0
|4
|9-11
|12
|11
|"Кремінь"
|10
|4
|0
|6
|11-17
|12
|12
|"Олімпік"
|9
|3
|2
|4
|9-10
|11
|13
|"Гірник-Спорт"
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|14
|"Агробізнес"
|10
|1
|4
|5
|6-13
|7
|15
|"ВПК-Агро"
|9
|2
|0
|7
|6-15
|6
|16
|"Ужгород"
|10
|0
|2
|8
|5-27
|
2
2 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Ужгородом». Початок матчу о 13.15.
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