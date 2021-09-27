У Кременчуці померли 88-річна жінка та 81-річний чоловік з коронавірусом

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 465

Сьогодні, 27 вересня, у Кременчуці зареєстрували 18 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 11 жінок віком від 33 до 79 років та 7 чоловіків віком від 45 до 72 років. Із них 16 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали троє. На жаль, 88-річна жінка та 81-річний чоловік померли.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9733 випадків: одужали 9257, померли 280.