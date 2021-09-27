Знайди свого улюбленця: в Кременчуці пройшла виставка собак

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 590

Гості мали змогу не лише помилуватися яскравим шоу, а й обати собі пухнастика

На честь Дня міста 24 вересня на стадіоні Кременчуцького льотного коледжу пройшла Всеукраїнська виставка собак «‎Золота осінь 2021»‎, яку організував Кременчуцький кінологічний клуб «Сузір'я»‎.

Гості заходу були вражені різномаїттям порід! Тут були всі - від малесеньких йоркширських тер'єрів до кавказьких вівчарок. На кращих представників породи чекали смаколики та пам'ятні відзнаки.

А ті кременчужани, хто давно мріяв про домашнього улюбленця, мали шанс просто під час заходу придбати цуценя від титулованих батьків!



