Знайди свого улюбленця: в Кременчуці пройшла виставка собак

На честь Дня міста 24 вересня на стадіоні Кременчуцького льотного коледжу пройшла Всеукраїнська виставка собак «Золота осінь 2021», яку організував Кременчуцький кінологічний клуб «Сузір'я».
Гості заходу були вражені різномаїттям порід! Тут були всі - від малесеньких йоркширських тер'єрів до кавказьких вівчарок. На кращих представників породи чекали смаколики та пам'ятні відзнаки.
А ті кременчужани, хто давно мріяв про домашнього улюбленця, мали шанс просто під час заходу придбати цуценя від титулованих батьків!
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