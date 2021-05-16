Хокейний клуб «Кременчук» після скандальної заявки звернувся до вболівальників

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 635

Днями хокейний клуб «Кременчук» прийняв рішення заявитися в чемпіонат під егідою Федерації хокею України, хоча більшість команд залишилися в Українській хокейній лізі. У соцмережах вибухнула жвава дискусія не лише серед кременчуцьких вболівальників, а й хокейної спільноти України. Що буде далі з кременчуцькою командою? Чому керівництво прийняло таке рішення?









Позиція ХК «Кременчук» з'явилася майже одразу. Директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко на офіційному сайті опублікував відкритий лист до вболівальників у якому пояснив позицію клубу.





У листі йдеться, що президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур будучи членом Виконкому ФХУ є одним з ініціаторів створення УХЛ. Цей проєкт не ноу-хау, просто взятий приклад з НХЛ і КХЛ.





- Усередині УХЛ немає конфлікту інтересів, однак спроба нашого клубу змінити деякі фінансові аспекти проекту не береться до уваги керівництвом Ліги. Клуби УХЛ, повністю фінансуючи утримання Ліги і проведення чемпіонату відсторонені від отримання спонсорських дивідендів. Згідно Регламенту близько 70% рекламних площ Арен і ігрової форми Ліга бронює за собою, клуби не допущені до фінансових прибутків. Але ми разом створюємо рекламний продукт, який цікавий для спонсорів (і мова йде про чималі суми), - йдеться у повідомленні.





Публікуємо частину листа, повну версію читайте на офіційному сайті ХК «Кременчук».





Що стосується ХК "Кременчук":



Звичайно, кожен клуб має свою історію створення і свої джерела фінансування. Поява великого хокею в Кременчуці - заслуга приватного інвестора Сергія Володимировича Мазура.



У новому сезоні Клуб розраховує на серйозну фінансову допомогу з Полтавського обласного бюджету. Для цього ми повинні пройти ряд юридичних змін - держбюджет не фінансує приватні клуби.



Одна з обов'язкових умов - участь в офіційному (!) чемпіонаті України. До певної угоди або рішення суду УХЛ поки не має повноважень проведення офіційного чемпіонату.







На сьогоднішній день ФХУ запропонувало вигідніші умови проведення Чемпіонату:

скасування внесків;

скасування оплати суддівства;

скасування оплати трансляцій.

ХК «Кременчук» готується до нового сезону в плановому режимі.





Збір команди запланований на 1 серпня. Ми впевнені, що всі суперечки до цього моменту закінчаться, вболівальники побачать старт 10 українських команд в єдиному чемпіонаті. Уболівальникам без різниці, під чиєю егідою проводиться Чемпіонат - головне, щоб він був видовищним, конкурентним і чесним!