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Чоловік на велосипеді намагався транспортувати снаряд - думав, що труба

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 651

 

Будьте обережні 

Сьогодні, 16 травня, надійшло повідомлення що по вул. Мічуріна поблизу буд.80 знайшли предмет схожий на артснаряд Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області. 


За даними рятувальників, чоловік, який знайшов снаряд - думав, що це труба й намагався транспортувати на велосипеді. Проте виявилося, що це артснаряд калібром 82 мм часів минулих війн. Коли зрозумів, що труба виявилася снарядом - викликав поліцію. 


​На місце події виїжджали: ідентифікатор ДСНС та оперативно-слідча група Кременчуцького ВП КРУП ГУ НП у Полтавській області. Зараз для охорони виставлений пост з працівників поліції. 


Рятувальники застерігають, що транспортувати застарілі боєприпаси небезпечно.

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Автор: Альона Душенко
Теги: снаряд
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