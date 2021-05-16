Чоловік на велосипеді намагався транспортувати снаряд - думав, що труба

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Сьогодні, 16 травня, надійшло повідомлення що по вул. Мічуріна поблизу буд.80 знайшли предмет схожий на артснаряд Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області.





За даними рятувальників, чоловік, який знайшов снаряд - думав, що це труба й намагався транспортувати на велосипеді. Проте виявилося, що це артснаряд калібром 82 мм часів минулих війн. Коли зрозумів, що труба виявилася снарядом - викликав поліцію.





​На місце події виїжджали: ідентифікатор ДСНС та оперативно-слідча група Кременчуцького ВП КРУП ГУ НП у Полтавській області. Зараз для охорони виставлений пост з працівників поліції.





Рятувальники застерігають, що транспортувати застарілі боєприпаси небезпечно.