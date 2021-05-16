Щотижня на українців чекатимуть нові тести на цифрову грамотність

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Під час брифінгу 13 травня Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, розповіла про запуск оновленого тесту на цифрову грамотність – Цифрограм 2.0.





Під час розробки тесту врахували зауваження користувачів. Зокрема, всі питання мають лише 1 правильний варіант відповіді, а загальний бал рахується за кількістю питань тесту.





Усього протягом травня Мінцифри планує випустити чотири нові тести, один з яких розрахований на всіх громадян, а три інші – на спеціалістів конкретних професій.





Щотижня ми випускатимемо один новий Цифрограм. Наступного тижня запустимо тест для вчителів, ще через тиждень - для державних службовців, і також для медичних працівників, - розповіла пані Іонан.