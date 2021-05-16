На електростанції відкрився портал у «потойбіччя»

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Навіть роботи комунальників не завадили відкрити тунель у підземний Кременчук

В райні зупинки Електростанція відкрився портал, чи то у потойбіччя, чи то у підземний Кременчук.