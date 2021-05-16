Кременчук

На електростанції відкрився портал у «потойбіччя»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 980

Навіть роботи комунальників не завадили відкрити тунель у підземний Кременчук

В райні зупинки Електростанція відкрився портал, чи то у потойбіччя, чи то у підземний Кременчук. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: дірка асфальт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх