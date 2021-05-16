Кременчук

Кого з Придніпрянського возитимуть безкоштовно

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 401

 

Школярів возитимуть безкоштовно 

Дітей з с. Придніпрянське до школи в с. Мала Кохнівка перевозитимуть за рахунок міського бюджету. Рішення «Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат за перевезення дітей шкільного віку, які проживають в с. Придніпрянське, до загальноосвітнього навчального закладу, розташованого в с. Мала Кохнівка» затвердили на виконкомі. 


Курсування шкільного автобуса передбачено лише у сільській місцевості, тому міською владою було прийняте рішення  щодо перевезення дітей з с. Придніпрянське до школи на маршруті загального користування  за рахунок коштів міського бюджету. Відповідно до рішення, компенсацію перевізнику здійснюватимуть  за дві поїздки дитини  за один навчальний день - до навчального закладу та в зворотному напрямку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт Мала Кохнівка Придніпрянське
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