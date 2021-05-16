Кого з Придніпрянського возитимуть безкоштовно

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 401

Дітей з с. Придніпрянське до школи в с. Мала Кохнівка перевозитимуть за рахунок міського бюджету. Рішення «Про затвердження Положення про порядок відшкодування втрат за перевезення дітей шкільного віку, які проживають в с. Придніпрянське, до загальноосвітнього навчального закладу, розташованого в с. Мала Кохнівка» затвердили на виконкомі.





Курсування шкільного автобуса передбачено лише у сільській місцевості, тому міською владою було прийняте рішення щодо перевезення дітей з с. Придніпрянське до школи на маршруті загального користування за рахунок коштів міського бюджету. Відповідно до рішення, компенсацію перевізнику здійснюватимуть за дві поїздки дитини за один навчальний день - до навчального закладу та в зворотному напрямку.