«Під час обстрілів думати немає часу», - ексфутболіст «Кременя» Дмитро Ентін про обстріли в Ізраїлі

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 417

«Телеграф» поцікався у Дмитра, яка зараз ситуація в Ізраїлі, що відчувають місцеві мешканці чи є різниця у відчутті між обстрілами у Луганську та Ізраїлі

Ексфутболіст «Кременя» Дмитро Ентін родом з Луганська й на початку російсько-української війни йому довелося покинути рідну домівку. Кілька років жив та виступав у Кременчуці за футбольний клуб «Кремінь», проте три роки назад перебрався до Ізраїлю. Зараз Дмитро виступає за місцевей футбольний клуб.





Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною переросло у постійні обсріли й жертви з обох сторін. В мережі все частіше почали зявлятися такі значення як «залізний купол» та «тук-тук у стелю». «Телеграф» поцікався у Дмитра, яка зараз ситуація в Ізраїлі, що відчувають місцеві мешканці чи є різниця у відчутті між обстрілами у Луганську та Ізраїлі.





- Живу в центрі Ізраїлю, недалеко від Тель-Авіва. На рахунок надзвичайного положення його не ввели, але є обмеження: закрили школи і садочки у багатьох містах, скасували тренування.





- Дмитро, які ваші дії під час обстрілу? Чи достатньо бомбосховищ та місць для укриття?





- При обстрілі треба якомога швидше сховатися в кімнаті без скла або ж спуститься в бомбосховище, вони є в кожному будинку, але багато де є і кімнати в квартирах при таких ситуаціях. Думаю, що жителі Ізраїлю знають як поводитися при таких обставинах, але уряд звичайно ж нагадує правила при обстрілі.





- Що відчуваєш при обстрілі, коли бачиш роботу "залізного куполу"?





- Часу, щоб думати немає, людина повинна відразу вжити заходів, щоб не постраждати, а так це звичайно жахливе відчуття... Під час обстрілів у місті лунає сирена і ти повинен якомога швидше вжити заходів.





- У 2014 році на початку бойових дій на Луганщині тобі доводилося потрапляти під обстріли? Для порівняння як діяли в Україні на початку 2014 року та в Ізраїлі 2021 року, в чому різниця (поведінка людей у стресовій ситуації, облаштування сховищ, як діють військові)?





- У Луганську я потрапляв під обстріли на залізничному вокзалі, і в квартирі. На щастя не потрапляв під обстріл коли перебував на вулиці. Різниця напевно в тому, що в Україні до цього ставилися несерйозно в перший час, не дотримувалися правила при таких ситуаціях.





Хочу додати, що немає нічого дорожчого за життя, нехай всі бережуть себе і головне щоб не було війни.









Масований ракетний обстріл Тель-Авіва





Сьогодні вночі, 16 травня, ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл Тель-Авіва, Ізраїль відповів. Про це повідомляє видання DW . За кілька годин до початку обстрілу Тель-Авіва представник ХАМАС попередив про намір здійснити ракетну атаку. Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Гази.





В ніч на середу ХАМАС випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.





Масштабному ракетному обстрілу в ніч на 16 травня піддалося, зокрема, передмістя Тель-Авіва Холон. За кілька годин до того офіційний представник ісламістської організації заявив про намір здійснити ракетну атаку.





Після цього літаки ізраїльських ВПС завдали серію масованих ударів по Сектору Гази, передає The Times of Israel .





Пожежа у Газі внаслідок удару у відповідь, нанесеного авіацією Ізраїлю



Напередодні, 15 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по багатоповерховому будинку в Секторі Гази, в якому знаходяться офіси кількох світових ЗМІ та в якому, за даними Ізраїлю, перебувала штаб-квартира розвідувальної служби ХАМАСу, а також по будівлі табору для біженців "Аль-шати".





Нове загострення конфлікту між Ізраїлем та Газою





Взаємні ракетні обстріли Ізраїлю і Сектора Гази не припиняються з 10 травня. Конфлікт між сторонами різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей з орендованих ними багато років будинків в Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, внаслідок яких постраждали сотні людей.





ХАМАС оголосив себе захисником Єрусалима та піддав Ізраїль масованому ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь завдали удари по сотнях цілей у Газі.





За повідомленням міністерства охорони здоров'я в Газі, за п'ять днів з початку нового витка конфлікту загинули 139 палестинців, у тому числі 39 дітей, ще 950 осіб поранено. За оцінками ООН, близько 10 тисяч палестинців були змушені залишити свої будинки через обстріли. Ізраїльська влада повідомила про загибель в країні 10 осіб і пораненні понад 560.





Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.