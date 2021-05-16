Краєзнавчому музею у Полтаві передали давньогрецький перстень з написом «χαριс»

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 262

До Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського передали перстень з давньогрецьким написом. Перстень пізньоримського часу знайшли біля села Зорівка позаминулого року. Раніше на цій території існувало поселення скіфського часу та невелике селище пізньоримської доби. Про це повідомляє «Історична правда» .



Після того, як перстень почистили, на ньому виявили напис. За словами директора музею Олександра Супруненка, на ньому було написано «χαριс». Це побажання, що означає не лише «прощавай» чи «здрастуй», а і ряд інших значень. За його словами, колеги підказали, що може бути й така фраза: «радуйся за подарунок» тощо.





- Напис там був "χαριс", це побажання. Не лише «прощавай» чи «здрастуй», ще існує ряд значень. Колеги підказали, що й така фраза може бути: "радуйся за подарунок" і таке інше, - сказав директор музею Олександр Супруненко.





Персні з написом "χαρά" знаходили у дитячих похованнях на Боспорі та у Рейнській області на заході Німеччини. Багато з них перебуває у музеях.





- Потрапив на територію Полтави або ж через купців, які рухалися по Борисфену і забезпечували місцеві племена необхідним крамом, або ж це пам'ятка Скіфських воєн, коли місцеве наше населення брало участь у походах з Боспору в Малу Азію, в прилеглі території, - вважає Супруненко.