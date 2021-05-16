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Краєзнавчому музею у Полтаві передали давньогрецький перстень з написом «χαριс»

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 262

 

Перстень пізньоримського часу знайшли біля села Зорівка позаминулого року

До Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського передали перстень з давньогрецьким написом. Перстень пізньоримського часу знайшли біля села Зорівка позаминулого року. Раніше на цій території існувало поселення скіфського часу та невелике селище пізньоримської доби. Про це повідомляє «Історична правда».


Після того, як перстень почистили, на ньому виявили напис. За словами директора музею Олександра Супруненка, на ньому було написано «χαριс».  Це побажання, що означає не лише «прощавай» чи «здрастуй», а і ряд інших значень. За його словами, колеги підказали, що може бути й така фраза: «радуйся за подарунок» тощо.


- Напис там був "χαριс", це побажання. Не лише «прощавай» чи «здрастуй», ще існує ряд значень. Колеги підказали, що й така фраза може бути: "радуйся за подарунок" і таке інше, - сказав директор музею Олександр Супруненко.


Персні з написом "χαρά" знаходили у дитячих похованнях на Боспорі та у Рейнській області на заході Німеччини. Багато з них перебуває у музеях.


- Потрапив на територію Полтави або ж через купців, які рухалися по Борисфену і забезпечували місцеві племена необхідним крамом, або ж це пам'ятка Скіфських воєн, коли місцеве наше населення брало участь у походах з Боспору в Малу Азію, в прилеглі території, - вважає Супруненко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: музей перстень
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