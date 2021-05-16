Краєзнавчому музею у Полтаві передали давньогрецький перстень з написом «χαριс»

До Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського передали перстень з давньогрецьким написом. Перстень пізньоримського часу знайшли біля села Зорівка позаминулого року. Раніше на цій території існувало поселення скіфського часу та невелике селище пізньоримської доби. Про це повідомляє «Історична правда».
Після того, як перстень почистили, на ньому виявили напис. За словами директора музею Олександра Супруненка, на ньому було написано «χαριс». Це побажання, що означає не лише «прощавай» чи «здрастуй», а і ряд інших значень. За його словами, колеги підказали, що може бути й така фраза: «радуйся за подарунок» тощо.
Персні з написом "χαρά" знаходили у дитячих похованнях на Боспорі та у Рейнській області на заході Німеччини. Багато з них перебуває у музеях.