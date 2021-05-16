Депутати Кременчуцького району завоювали нагороди з мініфутболу, волейболу та шахів

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 222

Депутати Кременчуцького району змагалися в обласній спартакіаді серед депутатів Полтавщини. Цього року депутати представляли не так як раніше 25 районів, а лише чотири новоутворені райони: Полтавський, Кременчуцький, Миргородський та Лубенський. Змагалися депутати на спортивних майданчиках Полтави з волейболу, мініфутболу, шахів, шашок та настільного тенісу.





В обласному етапі перемогли:

у настільному тенісі – Тетяна Тарапунець (Кременчуцький район), Олександр Левицький (Кременчуцький район);

у шахах – Таміла Музика (Полтавський район), Тарас Зінченко (Кременчуцький район);

у шашках – Ірина Ткачук (Полтавський район), Станіслав Муха (Полтавський район).









У командних змаганнях з волейболу перше місце виборола команда Кременчуцького району, друге – Полтавського району, третє – Миргородського району.



Перше місце у змаганнях із футболу здобула команда Полтавського району, друге – у футболістів Миргородського району, третє – Кременчуцького.



Загальнокомандне перше місце присуджено депутатам-спортсменам Полтавського району, друге – Миргородського району, третє – Кременчуцького району.