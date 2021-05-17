Чому кременчужанам не прийшли рахунки за газ і коли прийдуть

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 138

Кременчужани скаржаться до редакції на те, що й досі не отримали рахунки за березень і квітень (їх немає у єдиній квитанції ВАС). Така ситуація склалася не по всіх споживачах, і пов’язана вона фактично зі зміною постачальника газу – нагадаємо, з 13 березня ТОВ «Кременчукгаз-постачання» припинило надавати послуги, і кременчужан перевели до ПОН (постачальника останньої надії), функції якого виконує НАК «Нафтогаз України».





Як пояснив Богдан Оксененко, така ситуація спричинила технічні проблеми з розподілом, тому рахунки споживачам затримуються. До того ж, ГК «Нафтогаз України» не виставлятиме рахунки через фірму ВАС - відтак у цих платіжках нарахування за газ не буде взагалі, рахунки прийдуть у паперовій формі (згадаймо, ГК «Нафтогаз України» надсилала із запізненням рахунки за два дні в жовтні, коли ТОВ «Кременчукгаз-постачання» не надавало послуги).





Проте у споживачів є альтернатива паперовим рахункам: зайти на сайт ГК «Нафтогаз України» (розділ «Постачальник останньої надії), зареєструватися в особистому кабінеті, використовуючи ЕIC-код (як його знайти – шукайте тут) – і дізнатися про стан рахунку. За бажанням, його зручно сплатити через сайт і систему Приват24.





Деяким кременчужанам за березень (за повний місяць) рахунок виставила ГК «Нафтогаз України». Так, кременчужанка Валентина зайшла на сайт компанії, створила особистий кабінет та побачила, що весь обсяг спожитого газу за березень обраховується в ПОНа - ГК «Нафтогаз України». При цьому раніше в ПрАТ «Кременчукгаз» повідомляли, що за березень прийде дві платіжки: до 13 числа – платити на ТОВ «Кременчукгаз-постачання», після 13 – ПОНу. Проте на практиці це виявилося не так.





Валентина зателефонувала у центр обслуговування споживачів ПрАТ «Кременчукгаз», де їй повідомили, що компанії поділили між собою обсяг спожитого газу – і відповідно до нього поділили оплату споживачів, щоб виставляти їм один рахунок, а не два. (Нам розповідали й про іншу ситуацію: коли рахунок за весь обсяг газу виставило ТОВ «Кременчукгаз-постачання»).





У ПрАТ «Кременчукгаз» ситуацію підтверджують, але підкреслюють, що споживачі від цього не постраждають – це лише технічні моменти розподілу. Рахунки за березень вони отримають за одним тарифом – таким самим, як і у ПОН – 6,99 грн за кубометр (незалежно від того, яка компанія виставить рахунок). Затримку пояснюють технічними питаннями розподілу між двома компаніями: адже ні в кого зі споживачів не знімали показники на 13 березня.





Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко зазначив щодо розподілу газу та виставлення рахунків:





- Я розраховую, що в червні ми вийдемо на зрозумілу ситуацію. Потом розберемося с березнем-квітнем. Рахунки всім виставлять, - каже він.





Отже – чекайте. А поки що обирайте постачальника газу.



