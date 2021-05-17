Споживач

«Анкета клієнта» - це повноцінний договір з фінустановою: в чому пастка?

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 755

 

Національний банк України нагадує, що кожен документ варто уважно прочитати перед тим як ставити підпис

Анкета-заява, яку можуть дати підписати при оформленні договору обслуговування з банком, в окремих випадках може стати повноцінним кредитним договором.


Наприклад, людина поставила в анкеті «галочку»  про те, що ознайомилася з умовами та правилами обслуговування. Тим самим вона автоматично погодилася з усіма умовами договору, який має можливість роздрукувати на сайті та взяла на себе зобов’язання самостійно слідкувати за змінами умов обслуговування. А будь-які зобов'язання потім доведеться виконувати.


Зазвичай разом з платіжною карткою видають і кредитну зі стандартним лімітом у 5000 гривень. Іноді трапляється, що людина перестає користуватися такою карткою, але не закриває її – і кредитний ліміт автоматично переростає в борг перед фінансовою установою.


Справа в тому, що згідно з Цивільним кодексом України «анкети клієнта» прирівнюються до кредитних договорів. Проте навіть у них повинні бути прописані основні умови фінансової послуги. Якщо цієї інформації немає, фінансова установа порушує права споживача. В цьому випадку можна звернутися до Національного банку:

  • написати до чат-боту «НБУ Контактний центр» в месенджерах (вайбері або телеграмі);
  • зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240;
  • заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ .
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: кредитний договір банк кредитна картка
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