«Анкета клієнта» - це повноцінний договір з фінустановою: в чому пастка?

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 755

Національний банк України нагадує, що кожен документ варто уважно прочитати перед тим як ставити підпис

Анкета-заява, яку можуть дати підписати при оформленні договору обслуговування з банком, в окремих випадках може стати повноцінним кредитним договором.





Наприклад, людина поставила в анкеті «галочку» про те, що ознайомилася з умовами та правилами обслуговування. Тим самим вона автоматично погодилася з усіма умовами договору, який має можливість роздрукувати на сайті та взяла на себе зобов’язання самостійно слідкувати за змінами умов обслуговування. А будь-які зобов'язання потім доведеться виконувати.





Зазвичай разом з платіжною карткою видають і кредитну зі стандартним лімітом у 5000 гривень. Іноді трапляється, що людина перестає користуватися такою карткою, але не закриває її – і кредитний ліміт автоматично переростає в борг перед фінансовою установою.





Справа в тому, що згідно з Цивільним кодексом України «анкети клієнта» прирівнюються до кредитних договорів. Проте навіть у них повинні бути прописані основні умови фінансової послуги. Якщо цієї інформації немає, фінансова установа порушує права споживача. В цьому випадку можна звернутися до Національного банку: