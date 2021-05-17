Трьом студентам Кременчука призначили стипендію Президента України

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Студенти Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Данило Ващенко, Ольга Дьоміна та Наталія Писаренко отримали академічну стипендію Президента України.





Президентська стипендія призначається студентам-відмінникам закладів вищої освіти за визначні успіхи у навчанні і науковій діяльності.





Стипендіати з КрНУ відповідають цим вимогам:





Наталія Писаренко – магістрант першого року навчання факультету економіки та управління, староста групи ЕК-20-1м, член студентської ради. Починаючи з 2018 року, бере активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, а також у наукових конференціях. Зокрема на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році представила роботу «Оцінка фінансової безпеки підприємств». Також у 2020 році Наталія брала участь у кількох наукових конференціях, зокрема у V Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» (Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення» (Харків); V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Стратегічно-іноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації» (Кременчук) тощо.





Ольга Дьоміна – студентка 4 курсу, група Е-17-1 (ЕС), Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ. Ольга – член товариства молодих учених університету, активна учасниця наукових семінарів кафедри САУЕ та ІЕЕСУ. Брала участь у ХІХ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (2020р.). Крім хисту до наукової діяльності, має хист до волонтерства – щороку як волонтер працює на благодійних заходах «Серце до серця» та «Святий Миколай дітям».





Данило Ващенко – студент 4 курсу, група МН-17-1, факультет економіки та управління КрНУ. Відмінник і активний учасник студентського життя, заступник старости групи та член студентської ради факультету. З 2018 року бере активну участь у наукових конференціях та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Має опубліковані в співавторстві статті – «Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища» (Студентський науковий вісник Хмельницького національного університету) та «Застосування менторингу для стимулювання працівників підприємств» (Студентський науковий вісник Луцького національного технічного університету).