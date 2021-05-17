Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанка Валерія Міщенко стала чемпіонкою Європи

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 937 Коментарів: 1

 

Спортсменка змагалася у категорії до 160 см 

Кременчужанка Валерія Міщенко - чемпіонка Європи серед юніорок у фітнес-бікіні. Спортсменка змагалася у категорії до 160 см під керівництвом тренера Сергія Назаренка.


На честь перемоги в чемпіонаті Європи Валерії Міщенко пролунав гімн України в іспанському місті Санта-Сусаннні. 


Ще одна спортсменка з Полтавщини Олена Бойко (тренер Анастасія Самойленко) у категорії до 166 см стала володаркою бронзової медалі.


Нагадаємо, що Світлана Гордієнко з Кременчука стала чемпіонкою Європи в категорії бодіфітнес до 168 см. 


Світлана Гордієнко з Кременчука стала чемпіонкою Європи
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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг
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Коментарі: 1

277
Pereselenets:
Сьогодні, 09:18

Молодец! Бывшие участники ее танцевального коллектива за нее искренне болели!


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