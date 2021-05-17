Кременчужанка Валерія Міщенко стала чемпіонкою Європи

Кременчужанка Валерія Міщенко - чемпіонка Європи серед юніорок у фітнес-бікіні. Спортсменка змагалася у категорії до 160 см під керівництвом тренера Сергія Назаренка.
На честь перемоги в чемпіонаті Європи Валерії Міщенко пролунав гімн України в іспанському місті Санта-Сусаннні.
Ще одна спортсменка з Полтавщини Олена Бойко (тренер Анастасія Самойленко) у категорії до 166 см стала володаркою бронзової медалі.
Нагадаємо, що Світлана Гордієнко з Кременчука стала чемпіонкою Європи в категорії бодіфітнес до 168 см.