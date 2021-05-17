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Гілкопад: обламані грозою гілки ускладнили рух на кількох кременчуцьких дорогах

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 1 353

 

Фото до редакції надіслав читач Костянтин

В ніч на 17 травня над Кременчуком греміла гроза. Фото наслідків негоди до редакції надіслав читач Костянтин.


Обламані гілки ускладнили рух дорогами на Раківку, Власівку та Ревівку.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: читач Костянтин
Теги: гроза
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