Гілкопад: обламані грозою гілки ускладнили рух на кількох кременчуцьких дорогах

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 1 353

В ніч на 17 травня над Кременчуком греміла гроза. Фото наслідків негоди до редакції надіслав читач Костянтин.





Обламані гілки ускладнили рух дорогами на Раківку, Власівку та Ревівку.