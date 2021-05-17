У Кременчуці шахраї зібрали «врожай» у майже 40 тисяч гривень

Цими вихідними шахраям вдалося отримати від довірливих кременчужан понад 40 тисяч гривень.
Найбільше вдалося «заробити» зловмисникам, які, представившись працівниками служби соціального захисту населення, запропонували пенсіонеру обміняти гроші старого зразка на нові. Як повідомили в пресслужбі поліції, дідусь віддав шахрайці майже 30 тисяч гривень.
Трохи скромнішими були «заробітки» інших шахраїв, що «працювали» через ОЛХ.
Пенсіонер з Горішніх Плавнів так і не отримав замовлених бджолопакетів, за які заплатив 2 400 грн, а 23-річний кременчужанин втратив 8 000 грн на псевдопокупці автомобіля.