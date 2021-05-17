У Кременчуці шахраї зібрали «врожай» у майже 40 тисяч гривень

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 725

Правоохоронці звертаються до кременчужан з проханням бути пильними

Цими вихідними шахраям вдалося отримати від довірливих кременчужан понад 40 тисяч гривень.





Найбільше вдалося «заробити» зловмисникам, які, представившись працівниками служби соціального захисту населення, запропонували пенсіонеру обміняти гроші старого зразка на нові. Як повідомили в пресслужбі поліції, дідусь віддав шахрайці майже 30 тисяч гривень.





- Правоохоронці звертаються до містян з проханням бути пильними та приділяти увагу одиноким пенсіонерам, що мешкають поруч. По можливості звертати увагу на незнайомців, які до них приходять або, тим більше, заходять до помешкання, де живе пенсіонер, - говорить прес офіцер міськуправління поліції Анна Васенко.





Трохи скромнішими були «заробітки» інших шахраїв, що «працювали» через ОЛХ.





Пенсіонер з Горішніх Плавнів так і не отримав замовлених бджолопакетів, за які заплатив 2 400 грн, а 23-річний кременчужанин втратив 8 000 грн на псевдопокупці автомобіля.







