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На Полтавщині 14-річний мопедист після ДТП потрапив до лікарні

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 589

 

Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди

Правоохоронці звертаються до мешканців Полтавщини з проханням допомогти з'ясувати обставини ДТП, що сталася 15 травня, близько 15.30 в с.Великі Будища.


За даними нацполіції, на перехресті зіткнулися автобус ГАЗ-22А та мопед «Альфамото». Як стало відомо виданню, унаслідок ДТП 14-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження та був доставлений до дитячої лікарні.


Наразі поліція встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП поліція
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