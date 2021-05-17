Артеріальна гіпертензія: чому цю хворобу називають «тихим вбивцею»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 521 Коментарів: 1

Як не проґавити момент звернення до лікаря та захистити організм від небажаних наслідків

17 травня світ відзначає День боротьби з артеріальною гіпертензією. Статистика вражає: кожна третя доросла людина в світі страждає на гіпертонію – але близько 45% з них навіть не підозрюють, що мають підвищений тиск!





За визначенням ВООЗ, артеріальна гіпертензія – це постійно підвищений систолічний та/або діастолічний артеріальний тиск. Верхня межа систолічного тиску становить 140 мм рт. ст., а діастолічного – 90 мм рт. ст.





«ТелеграфЪ» поспілкувався з лікарем-кардіологом Ігорем Железновим, аби дізнатися більше про хворобу.





- Які перші симптоми гіпертензії і коли варто звертатись до лікаря?





Симптоми можуть бути різними. Це може бути головний біль – але він не завжди пов’язаний з тиском. Може бути біль у ділянці серця, шум у вухах, запаморочення, нудота, підвищена стомлюваність.





Організм як може адаптується до високого тиску, але серцю все одно важко. Тож з часом може з’явитися відчуття важкості за грудиною, периферичні набряки.





Ні в якому разі не варто ігнорувати перші симптоми: вчасне звернення до лікаря допоможе уникнути найтяжчих наслідків. Високі показники на тонометрі можуть бути симптомом й іншого захворювання (приміром, він спостерігається при проблемах з нирками).





- З чого слід почати лікування артеріальної гіпертонії?





В першу чергу лікування АГ полягає в зміні способу життя: дієта, відмова від паління, регулярні заняття спортом і т.п. Якщо цифри артеріального тиску підвищуються досить часто і / або залишаються високими, а також є фактори ризику, тоді до лікування додають лікарські препарати. Слід зазначити, що до чинників ризику відносяться вік, паління, ожиріння, підвищення рівня холестерину і глюкози.









- Як лікувати артеріальну гіпертензію? Ліки потрібно приймати постійно або лише під час загострення хвороби?





Своїм пацієнтам я завжди пояснюю що медикаменти слід приймати не тоді, коли стало погано, а для того, щоб погано не було. Часто люди вживають ліки лише тоді, коли вже стало погано – і це велика помилка. Хтось лінується, хтось займається самолікуванням, а хтось економить. Слід пам’ятати, що призначені лікарем препарати не лише тримають тиск в нормі, а й захищають мозок, серце, печінку та нирки.





Якщо тиск майже постійно підвищений, то організм адаптується, підлаштовується під нього, і здається що все нормально. А потім – бах! – судинна катастрофа: інфаркт чи інсульт. Саме тому артеріальну гіпертензію й називають «тихим убивцею». Може статися катастрофа меншого масштабу – крововилив у сітківку внаслідок гіпертонічної кризи. Це можна вважати знаком, що треба негайно звернутися до лікаря.





- Чи можете дати рекомендації людям, в яких вперше діагностували артеріальну гіпертензію?





Перш за все я рекомендую проаналізувати свій спосіб життя. І змінити його у разі потреби. У профілактиці хвороби немає нічого складного або надзвичайно дорогого, проте результативність дотримання елементарних правил може перевищити всі сподівання! Ось кілька простих, але важливих правил:

Знизити споживання солі. В ідеалі добова норма не повинна перевищувати 5 г солі.

Знизити вагу. В першу чергу необхідно схуднути на 5 кг, після чого, в залежності від загальної ваги і реакції, рекомендуються подальші дії по зменшенню маси тіла. Наразі кожен другий українець має різний ступінь надмірної маси тіла.

Збільшити фізичну активність. Регулярні вправи тривалістю 30-45 хвилин 3-4 рази на тиждень знижують тиск на 4-8 мм рт. ст.

Кинути палити. Це навіть не рекомендація. Це вимога до кожного, хто зіткнувся з гіпертонією.

Контролювати прийом алкоголю. Спиртні напої послаблюють ефективність антигіпертензивної терапії.

Збалансувати раціон. Дієта гіпертоніка містить велику кількість фруктів і овочів, а також риби і продуктів, багатих омега-3 -кислотами.

Нормалізувати емоційний стан. Стреси і депресія значно підвищують ризик розвитку гіпертензії.

- Що ви можете побажати нашим читачам?





Бережіть своє серце і воно віддячить вам довгими роками повноцінного радісного життя!