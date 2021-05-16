Бібліотеки Кременчука поповнилися книгами з Литви та Білорусі

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Інститут розвитку продовжує поповнювати бібліотечні фонди Кременчука. 11 травня в приміщенні Інституту розвитку Кременчука відбулася зустріч з представниками бібліотек на якій передали книги і літературні видання з Латвії та Білорусі. Всього бібліотечна система Кременчука поповнилася більше ніж на дві сотні нових видань про культуру, мистецтво, туризм, економіку та історію цих двох країн. Серед переданої літератури були представлені роботи відомих латвійських та білоруських авторів, що видані на український, російській та англійській мовах.



Таким чином, "Інститут розвитку Кременчука" продовжує ініціативу «Іноземна книга - бібліотекам міста», в рамках якої тільки з початку поточного року бібліотекам міста Кременчука було передано понад 750 найменувань книг та літературних видань.



Як зазначили представники бібліотек, реалізація такої ініціативи має велике значення, оскільки наразі дуже важко поповнювати бібліотечний фонд новими книгами, особливо якщо вони зарубіжного видавництва.