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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокейний клуб «Кременчук» хочуть передати в комунальну власність – перший крок мають зробити завтра

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 692 Коментарів: 2

 

Рішення мають затвердити на сесії Полтавської обласної ради

Депутати Полтавської обласної ради завтра, 23 лютого, зроблять перший крок для створення комунального підприємства ХК «Кременчук». На сесію виносять проєкт рішення «Про створення Комунального закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини». Що фактично означає створення обласного комунального підприємства хокейний клуб «Кременчук» на базі професійного ХК «Кременчук».


Згідно з проєктом рішення виконуючим обов’язки директора «Спортивний центр Полтавщини» призначать чинного директора ХК «Кременчук» Тараса Захарченка (на фото). Він очолюватиме спортивний центр до вирішення сесією обласної ради питання призначення директора.


За цей час Тарас Захарченко, як уповноважена особа, має підготувати проєкт Статуту та подати його на затвердження управлінню майном обласної ради. Також необхідно здійснити державну реєстрацію створення Комунального закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини» у відповідності з вимогами законодавства.


Зауважимо, що на початку січня на льодовій арені «Айсберг» відбулося засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради. Комісія з питань молодіжної політики, спорту і туризму розглянула лише одне питання – створення обласного комунального підприємства хокейний клуб «Кременчук» на базі професійного ХК «Кременчук».


Депутати ознайомилися з інфраструктурою та ситуацією й підтримали рішення про внесення питання до порядку денного. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Тарас Захарченко Захарченко хокей сесія сессия облсовета
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Коментарі: 2

99
belka2:
Сьогодні, 12:19

Господар клубу став депутатом обл.ради, а тепер клуб хочуть зробити комунальним: " совпадение, да савпадение"


3 0
222
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:35

зачем тратить на клуб свои деньги, если можно сделать так, чтоб тратить бюджетные))) 



я бы поставил дирехтором комунального предприятия хк кременчук - офицера дедюринаlaughing


3 0

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