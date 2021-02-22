За добу COVID-19 виявили у 3 206 українців, на Полтавщині – у 75

3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 443 особи;
- виписано з лікарень – 640 осіб;
- летальних випадків – 53;
- одужало – 1 353 особи;
- здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 307 662 особи;
- одужало – 1 147 426 осіб;
- летальних випадків – 25 156;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 390 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 41 941 (+23) житель області, продовжують лікування 2 498 людей, зокрема 121 дитина. Всього зареєстровано 951 летальний випадок.
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 75.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 543 (+20);
- Кременчук –5 813 (+20);
- Горішні Плавні – 2 287;
- Полтавський район – 1 869 (+5);
- Миргород – 1 695;
- Лубни – 1 427 (+13);
- Лохвицький район – 1 217;
- Зіньківський район – 1042 (+2);
- Карлівський район – 938;
- Пирятинський район – 804;
- Котелевський район – 783;
- Новосанжарський район – 762;
- Глобинський район – 706;
- Кременчуцький район – 704 (+3);
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 634;
- Миргородський район – 631;
- Хорольський район – 583 (+5);
- Кобеляцький район – 575;
- Гадяч – 545 (+1);
- Решетилівський район – 536 (+1);
- Машівський район – 503;
- Чутівський район – 502;
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 422;
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 337 (+3);
- Лубенський район –329 (+1);
- Оржицький район – 275;
- Гребінківський район – 256;
- Чорнухинський район – 227 (+1).
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.