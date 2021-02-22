Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 3 206 українців, на Полтавщині – у 75

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 308

 

Одужало за цей час 1 353 

3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 443 особи;
  • виписано з лікарень – 640 осіб;
  • летальних випадків – 53;
  • одужало – 1 353 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465);
    досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 307 662 особи;
  • одужало – 1 147 426 осіб;
  • летальних випадків – 25 156;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 328 випадків;
  • Волинська область – 75 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 285 випадків;
  • Закарпатська область – 233 випадки;
  • Запорізька область – 50 випадків;
  • Івано-Франківська область – 515 випадків;
  • Київська область – 166 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 279 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 124 випадки;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 36 випадків;
  • Сумська область – 60 випадків;
  • Тернопільська область – 129 випадків;
  • Харківська область – 50 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 38 випадків;
  • Чернівецька область – 259 випадків;
  • Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 390 випадків захворювання на COVID-19.


Одужав 41 941 (+23) житель області, продовжують лікування 2 498 людей, зокрема 121 дитина. Всього зареєстровано 951 летальний випадок.


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 75.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 543 (+20);
  • Кременчук –5 813 (+20);
  • Горішні Плавні – 2 287;
  • Полтавський район – 1 869 (+5);
  • Миргород – 1 695;
  • Лубни – 1 427 (+13);
  • Лохвицький район – 1 217;
  • Зіньківський район – 1042 (+2);
  • Карлівський район – 938;
  • Пирятинський район – 804;
  • Котелевський район – 783;
  • Новосанжарський район – 762;
  • Глобинський район – 706;
  • Кременчуцький район – 704 (+3);
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 634;
  • Миргородський район – 631;
  • Хорольський район – 583 (+5);
  • Кобеляцький район – 575;
  • Гадяч – 545 (+1);
  • Решетилівський район – 536 (+1);
  • Машівський район – 503;
  • Чутівський район – 502;
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 422;
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 337 (+3);
  • Лубенський район –329 (+1);
  • Оржицький район – 275;
  • Гребінківський район – 256;
  • Чорнухинський район – 227 (+1).

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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