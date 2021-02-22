Крижана мозаїка дивовижно вкрила річку на Полтавщині

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Прекрасне поруч
Біля ГЕС села Міські Млини на р. Ворскла утворилися дивовижні крижані кружальця, які вкрили воду, ніби мозаїка.
Світлини дивовижних витівок природи розмістили на сторінці Полтавська хвиля.