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Кременчук, Полтавщина

Крижана мозаїка дивовижно вкрила річку на Полтавщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 747

 

Прекрасне поруч

Біля ГЕС села Міські Млини на р. Ворскла утворилися дивовижні крижані кружальця, які вкрили воду, ніби мозаїка.


 


Світлини дивовижних витівок природи розмістили на сторінці Полтавська хвиля.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавська хвиля
Теги: Полтава зима
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