У 2021 році водолікарня отримала 400 тисяч грн на реабілітацію чорнобильців

У 2021 році терапевтичне відділення у лікарні відновного лікування для реабілітації чорнобильців профінансували на 400 тисяч грн, у 2020 – на 266 тисяч грн. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.
У нашому місті живе 2263 людини з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих осіб. З метою надання їм медичної допомоги на базі водолікарні функціонує відділення на 30 ліжок, яке фінансується за рахунок міського бюджету.
У 2017 році після капітального ремонту, на який пішло понад 1,5 млн грн, у медзакладі відкрилося сучасне фізіотерапевтичне відділення. У 2020 році капітально відремонтували кабінет гідропатії та встановили в ньому нове обладнання.
Для чорнобильців доступно понад 20 видів фізіотерапевтичного лікування: цілющі ванни (більше 10 видів), лікувальна фізкультура, масаж, апаратна фізіотерапія, лікувальний басейн, мінеральні води тощо. Ліквідатори мають змогу відвідувати лікувальний басейн, спелеокамеру, оснащений сучасними тренажерами кабінет ЛФК.