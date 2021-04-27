У 2021 році водолікарня отримала 400 тисяч грн на реабілітацію чорнобильців

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Яке безкоштовне фізіотерапевтичного лікування у цьому медзакладі доступне для ліквідаторів

У 2021 році терапевтичне відділення у лікарні відновного лікування для реабілітації чорнобильців профінансували на 400 тисяч грн, у 2020 – на 266 тисяч грн. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.





У нашому місті живе 2263 людини з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих осіб. З метою надання їм медичної допомоги на базі водолікарні функціонує відділення на 30 ліжок, яке фінансується за рахунок міського бюджету.





Ліквідатори, які проходять тут лікування та реабілітацію, повністю забезпечені медикаментозними засобами за бюджетні кошти, - йдеться у повідомленні мерії.





У 2017 році після капітального ремонту, на який пішло понад 1,5 млн грн, у медзакладі відкрилося сучасне фізіотерапевтичне відділення. У 2020 році капітально відремонтували кабінет гідропатії та встановили в ньому нове обладнання.









Для чорнобильців доступно понад 20 видів фізіотерапевтичного лікування: цілющі ванни (більше 10 видів), лікувальна фізкультура, масаж, апаратна фізіотерапія, лікувальний басейн, мінеральні води тощо. Ліквідатори мають змогу відвідувати лікувальний басейн, спелеокамеру, оснащений сучасними тренажерами кабінет ЛФК.