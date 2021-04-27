Кременчук

До уваги автомобілістів: оновлюють розмітку на розі Соборної та Гагаріна

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 63

 

Перекрита одна полоса руху

Зранку 27 квітня дорожня служба Кременчука оновлює розмітку пішохідного переходу на розі вулиць Соборної та Гагаріна.


По одній полосі руху на кожній з вулиць перекрили, тож водіям варто бути уважними та обережними.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дорога розмітка дорожня служба
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