До уваги автомобілістів: оновлюють розмітку на розі Соборної та Гагаріна

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Перекрита одна полоса руху
Зранку 27 квітня дорожня служба Кременчука оновлює розмітку пішохідного переходу на розі вулиць Соборної та Гагаріна.
По одній полосі руху на кожній з вулиць перекрили, тож водіям варто бути уважними та обережними.