Команда Полтавщини з бодібілдингу тріумфально завоювала бронзу в командному заліку

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24-25 квітня у Харкові відбувся національний Кубок України з бодібілдингу IFBB, де крім нагород розігрувалися путівки на чемпіонат Європи в Іспанію (12-17 травня). Змагання проходили у палаці студентів юридичної академії.





6 спортсменів з Полтавщини отримали право представляти Україну на міжнародному форумі. Це Валерія Міщенка (Кременчук) переможниця в категорії бікіні юніорки до 160 см і бікіні жінки до 160 см, кременчужанка Світлана Гордієнко - 2 місце у відкритій категорії фітнес і 3 місце в категорії бодіфітнес до 163 см, Олена Бойко переможниця в двох категоріях це бікіні юніорки до 164 см і фітнес бікіні жінки до 166 см, виконав норматив майстра спорту України, полтавка Борислава Храпач також тріумфально виграла 2 категорії бікіні юніорки + 166 см і фітнес бікіні жінки до 172 см, також виконавши норматив майстра спорту. Георгій Барсуков з Лубен переміг в категорії бодібілдинг до 90 кг і Віра Штанько з Полтави зайняла 2 місце в категорії бікіні майстра понад 40 років.





Результати спортсменів команди Полтавської області: Ярослава Білан з Полтави, 3 місце в категорії бікіні майстри 35-39 років і 4 місце в категорії фітнес бікіні жінки до 162 см, Ірина Деменська з Диканьки зайняла 6 місце в категорії велнес до 163 см, Євген Сиротенко з Кременчука 4 місце в категорії класик фізик відкрита категорія і 4 місце бодібілдинг до 90 кг, Валентина Канцибера з Кременчука - 4 місці в категорії фітнес бікіні до 160 см, Карина Кисла з Полтави - 4 місці в категорії бікіні юніорки до 166 см. Вітаємо команду Полтавської області та керівника Олександра Гордієнко з успішним виступом та бажаємо перемог на майбутніх змаганнях.