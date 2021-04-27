У Щербаках зупинили п'янючого водія «Ниви»

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Вміст алкоголю у його крові у 12 разів перевищував допустиму норму

26 квітня, близько 14.00, охоронці порядку отримали повідомлення про те, що на автодорозі Полтава — Олександрія водій за кермом ВАЗ 212140 перебуває у стані сп’яніння.



Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, «Ниву» інспектори помітили та зупинили у селі Щербаки. За кермом перебував 59-річний чоловік, від якого несло алкоголем. Драгер показав результат — 2,39 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.



Патрульні склали на чоловіка адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.



