Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості
26 квітня у Гадацькому лісгоспі на роботі травмувався верстатник, повідомляє департамент цивільного захисту населення Полтавської ОДА.
Об 11.00 його у стані середньої тяжкості госпіталізували до Гадяцької ЦРЛ з попереднім діагнозом: травматичні множинні рани правої руки.
За попередніми даними, 47-річний мешканець с. Лютенька Лютенської сільської громади травмувався під час виконання трудових обов’язків верстатника на ДП «Гадяцьке лісове господарство».