У Гадацькому лісгоспі на роботі травмувався верстатник

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26 квітня у Гадацькому лісгоспі на роботі травмувався верстатник, повідомляє департамент цивільного захисту населення Полтавської ОДА.





Об 11.00 його у стані середньої тяжкості госпіталізували до Гадяцької ЦРЛ з попереднім діагнозом: травматичні множинні рани правої руки.





За попередніми даними, 47-річний мешканець с. Лютенька Лютенської сільської громади травмувався під час виконання трудових обов’язків верстатника на ДП «Гадяцьке лісове господарство».