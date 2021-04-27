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У Гадацькому лісгоспі на роботі травмувався верстатник

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 146

Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості

26 квітня у Гадацькому лісгоспі на роботі травмувався верстатник, повідомляє департамент цивільного захисту населення Полтавської ОДА.

 


Об 11.00 його у стані середньої тяжкості госпіталізували до Гадяцької ЦРЛ з попереднім діагнозом: травматичні множинні рани правої руки.


За попередніми даними, 47-річний мешканець с. Лютенька Лютенської сільської громади травмувався під час виконання трудових обов’язків верстатника на ДП «Гадяцьке лісове господарство». 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
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