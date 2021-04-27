Майбутнє будівництво мосту у Кременчуці: замовили три проєкти на відведення 25 га землі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 610

Триває етап підготовки до будівництва нового мосту у Кременчуці. Так, замовник будівництва - Служба автомобільних доріг у Полтавській області – 23 квітня уклала три угоди на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Вони призначатимуться для будівництва автодороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через Дніпро. Про угоди ми довідалися із інформації в системі публічних закупівель Prozorro. Усі три угоди Служба автомобільних доріг у Полтавській області уклала з ФОПом Голубом Сергієм Володимировичем на прямих допорогових закупівлях (вартість кожної угоди менше 50 тис грн). Загальна площа трьох земельних ділянок, що на даному етапі плануються під будівництво – 25 га, а саме: 13,21 га; 4,75 га та 7,4 га.









Цей же підприємець раніше розробляв матеріали попереднього планування розташування мосту з під’їзними шляхами на території Кременчука та сільських рад (нинішніх та колишніх): Піщанської, Омельницької, Рокитненської, Новознам’янської, Дмитрівської, Ялинцівської.





Крім того, 22 квітня укладена угода з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів на послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.





Наприкінці минулого року Служба автодоріг замовила послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань, що необхідно для проєктування об’єкту, варість цих послуг – 972 тис грн та консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на суму 1 млн 43 тис грн. Обидві послуги виконувало ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва». Також замовили послугу оцінки впливу на археологічну спадщину.





Повний перелік робіт та послуг, які закупили в рамках будівництва мосту, можна завантажити тут (дані отримані за допомогою модуля аналітики bi.prozorro.org):





mist-tenderi.xlsx [12,18 Kb] (cкачиваний: 9)





Загальна сума послуг, що передують будівництву, на даний час склала 4,2 млн грн. Нагадаємо, вартість угоди на сам міст склала 11 млн 248 тис грн. Тендер виграла турецька компанія «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті».









Укравтодор обіцяє, що міст буде швидкісним. Загальна довжина ансамблю – понад 3 км, довжина мостового переходу з підходами – 1 700 м. Згідно з ТЕО, схема вантового мосту 180+360+180, що також відповідатиме вимогам судноплавства. Переправа матиме 4 смуги руху, по дві у кожному напрямку.



