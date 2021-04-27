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На Третьому Занасипу зіткнулись вантажівка та мотоцикл

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 479

 

Інформації про постраждалих не надходило

27 квітня, близько 8.30, на вул. Мічуріна у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug. Зіткнулися вантажівкв Mersedes і мотоцикл.


Інформації про постраждалих не надходило.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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