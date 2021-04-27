На Третьому Занасипу зіткнулись вантажівка та мотоцикл

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27 квітня, близько 8.30, на вул. Мічуріна у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug. Зіткнулися вантажівкв Mersedes і мотоцикл.





Інформації про постраждалих не надходило.