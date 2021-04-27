Водоканал попереджає про відключення води 28 квітня

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 28 квітня планується підключення новозбудованих будинків до мережі централізованого водопостачання та заміна засувки на водогоні. У зв’язку з проведенням робіт відбудеться припинення водопостачання до ряду житлових будинків з 8.30 до 16.00 (орієнтовно).
Припинять водопостачання за адресами:
Тиск холодної води буде знижено за адресами:
Під час відновлення водопостачання та промивки мереж можливе погіршення якості води у вищеназваних споживачів.
Деталі можна уточнити за телефонами:
+38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.