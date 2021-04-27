Кременчук

Водоканал попереджає про відключення води 28 квітня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 165

 

Зробити запаси варто мешканцям проспекту Свободи, вулиці Київської та провулку Героїв Бреста

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 28 квітня планується підключення новозбудованих будинків до мережі централізованого водопостачання та заміна засувки на водогоні. У зв’язку з проведенням робіт відбудеться припинення водопостачання до ряду житлових будинків з 8.30 до 16.00 (орієнтовно).


Припинять водопостачання за адресами:

  • вул. Київська, буд. 1/49, 3, 3В, 5.

Тиск холодної води буде знижено за адресами:

  • просп. Свободи, буд. 26/41, 41/44, 43, 45, 47, 28/42, 30, 32, 34, 36;
  • пров. Героїв Бреста, буд. 20-54.

Під час відновлення водопостачання та промивки мереж можливе погіршення якості води у вищеназваних споживачів.


Деталі можна уточнити за телефонами:


+38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: водоканал графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх