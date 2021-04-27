Водоканал попереджає про відключення води 28 квітня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 165

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 28 квітня планується підключення новозбудованих будинків до мережі централізованого водопостачання та заміна засувки на водогоні. У зв’язку з проведенням робіт відбудеться припинення водопостачання до ряду житлових будинків з 8.30 до 16.00 (орієнтовно).





Припинять водопостачання за адресами:

вул. Київська, буд. 1/49, 3, 3В, 5.

Тиск холодної води буде знижено за адресами:

просп. Свободи, буд. 26/41, 41/44, 43, 45, 47, 28/42, 30, 32, 34, 36;

пров. Героїв Бреста, буд. 20-54.

Під час відновлення водопостачання та промивки мереж можливе погіршення якості води у вищеназваних споживачів.





Деталі можна уточнити за телефонами:





+38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.