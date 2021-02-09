На Полтавщині організували 53 пункти для вакцинації від COVID-19

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Є два способи здійснення вакцинації – за допомогою мобільних бригад з імунізації та на базі пунктів щеплень

На території Полтавської області організували 53 пункти щеплення від COVID-19 – переважно на базах центрів ПМСД, а також приватних медичних закладів (ТОВ, ФОП тощо). Про це повідомляє Полтавський обласний центр громадського здоров'я.





На першому етапі вакцинації задіють 11 мобільних бригад з імунізації. Далі, на наступних етапах, їх кількість збільшиться до 36.





Із 15 лютого по 2 березня у Києві проходять навчання 20 членів полтавських мобільних бригад із вакцинації, 16 лютого розпочалися онлайн-навчання ще для 4 бригад (у кожній по 5 медиків разом із водієм).





Нагадаємо, вакцинація в Україні відбуватиметься у 5 етапів. На початковому етапі використовуватимуть вакцину виробництва Pfizer/BioNTech, отриману через глобальну ініціативу COVAX. Зважаючи на те, що постачання вакцин для «першої хвилі» буде обмеженим (очікувана кількість — 117 000 доз для 58 500 людей), спочатку щеплення отримають медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19. Вакцинація «першої хвилі» здійснюватиметься мобільними бригадами, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.





Кого щепитимуть під час першого етапу:

всі працівники мобільних бригад з вакцинації;

всі медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в закладах охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу;

всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19;

всі працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями;

люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);

працівники спеціалізованих закладів (інтернатів, будинків для осіб похилого віку тощо);

військовослужбовці (включно зі Збройними силами України та Національною гвардією України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України.

Є два способи організації процесу вакцинації від COVID-19.





Перший спосіб – за допомогою мобільних бригад з імунізації. Мобільні бригади виїжджатимуть до колективів медиків, працівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців тощо, а також туди, де доступ до закладів охорони здоров’я ускладнений або неможливий. Для впровадження основних етапів вакцинації, вказаних у Дорожній карті МОЗ, яку міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав 9 лютого, загалом залучать до 600 таких бригад.





Другий спосіб – вакцинація на базі пунктів щеплень. Медичні працівники проводитимуть вакцинацію всіх людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом.



