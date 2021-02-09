На Полтавщині організували 53 пункти для вакцинації від COVID-19

Є два способи здійснення вакцинації – за допомогою мобільних бригад з імунізації та на базі пунктів щеплень
На території Полтавської області організували 53 пункти щеплення від COVID-19 – переважно на базах центрів ПМСД, а також приватних медичних закладів (ТОВ, ФОП тощо). Про це повідомляє Полтавський обласний центр громадського здоров'я.
На першому етапі вакцинації задіють 11 мобільних бригад з імунізації. Далі, на наступних етапах, їх кількість збільшиться до 36.
Із 15 лютого по 2 березня у Києві проходять навчання 20 членів полтавських мобільних бригад із вакцинації, 16 лютого розпочалися онлайн-навчання ще для 4 бригад (у кожній по 5 медиків разом із водієм).
Нагадаємо, вакцинація в Україні відбуватиметься у 5 етапів. На початковому етапі використовуватимуть вакцину виробництва Pfizer/BioNTech, отриману через глобальну ініціативу COVAX. Зважаючи на те, що постачання вакцин для «першої хвилі» буде обмеженим (очікувана кількість — 117 000 доз для 58 500 людей), спочатку щеплення отримають медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19. Вакцинація «першої хвилі» здійснюватиметься мобільними бригадами, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.
Кого щепитимуть під час першого етапу:
Є два способи організації процесу вакцинації від COVID-19.
Перший спосіб – за допомогою мобільних бригад з імунізації. Мобільні бригади виїжджатимуть до колективів медиків, працівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців тощо, а також туди, де доступ до закладів охорони здоров’я ускладнений або неможливий. Для впровадження основних етапів вакцинації, вказаних у Дорожній карті МОЗ, яку міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав 9 лютого, загалом залучать до 600 таких бригад.
Другий спосіб – вакцинація на базі пунктів щеплень. Медичні працівники проводитимуть вакцинацію всіх людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом.