У кременчужанина, який керував автівкою під наркотиками, знайшли... наркотики

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 453 Коментарів: 1

У кременчужанина, який керував автівкою під наркотиками, знайшли... наркотики. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху, зупинили 16 лютого на вул. Небесної Сотні.





Під час спілкування поліцейські помітили у 29-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння та з’ясували, що він вже позбавлений судом права керування за аналогічне правопорушення.









Чоловік спочатку погодився пройти процедуру освідування, але потім відмовився. Окрім того, під час поверхневої перевірки, у нього знайшли згорток з «травою».









На керманича склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) і за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), а також викликали на місце слідчо-оперативну групу через знайдені наркотики.