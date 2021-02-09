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Надзвичайні новини

У кременчужанина, який керував автівкою під наркотиками, знайшли... наркотики

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 453 Коментарів: 1

 

Молодика вже позбавляли права керування транспортом за аналогічне порушення

У кременчужанина, який керував автівкою під наркотиками, знайшли... наркотики. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху, зупинили 16 лютого на вул. Небесної Сотні. 


Під час спілкування поліцейські помітили у 29-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння та з’ясували, що він вже позбавлений судом права керування за аналогічне правопорушення. 


 


Чоловік спочатку погодився пройти процедуру освідування, але потім відмовився. Окрім того, під час поверхневої перевірки, у нього знайшли  згорток з «травою». 


 


На керманича склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) і за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), а також викликали на місце слідчо-оперативну групу через знайдені наркотики. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики трава нетверезий водій
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Коментарі: 1

209
1
romix:
Сьогодні, 14:27

Пусть понятые пересыпят траву в пакет и уберут пальцы с нижних строк: невозможно дочитать страницу!


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