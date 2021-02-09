Усі постраждалі звернулися до поліції
На Olx, в Instagram та по телефону шахраї дурили кременчужан. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, троє постраждалих звернулися 16 лютого.
- 5 327 грн втратила 43-річна жінка, яка 14 лютого намагалася купити цеглу ОLХ;
- 7 200 грн втратив 35-річний містянин, поговоривши 15 лютого з «працівником банку»;
- 500 грн втратила 37-річна жінка, купивши постільну білизну у шахраїв в Instagram;
- 5 300 грн заплатив невідомо кому 39-річний чоловік, купуючи на ОLХ комп'ютерний процесор.
В усіх випадках відкрито кримінальні провадження за фактом шахрайства.