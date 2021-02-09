Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини

На Olx, в Instagram та по телефону шахраї дурили кременчужан

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 602

Усі постраждалі звернулися до поліції

На Olx, в Instagram та по телефону шахраї дурили кременчужан. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, троє постраждалих звернулися 16 лютого.

  • 5 327 грн втратила 43-річна жінка, яка 14 лютого намагалася купити цеглу ОLХ;
  • 7 200 грн втратив 35-річний містянин, поговоривши 15 лютого з «працівником банку»;
  • 500 грн втратила 37-річна жінка, купивши постільну білизну у шахраїв в Instagram;
  • 5 300 грн заплатив невідомо кому 39-річний чоловік, купуючи на ОLХ комп'ютерний процесор. 

В усіх випадках відкрито кримінальні провадження за фактом шахрайства. 

3
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство шахраї
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх