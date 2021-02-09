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На Полтавщині працівник сільськогосподарської фірми отримав множинні травми під час роботи

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 606

Чоловік впав з висоти

На Полтавщині працівник сільськогосподарської фірми отримав множинні травми під час роботи. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 16 лютого у с. Більськ Котелевського району. 


Під час виконання трудових обов’язків 45-річний чоловік впав з висоти. Постраждалий отримав закриту черепно-мозвкову травму, струс мозку, перелом лівої руки та перелом шийки лівого стегна. Чоловіка госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: травми травматизм
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